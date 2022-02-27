Российская делегация дождется делегацию Украины для переговоров после разговора Лукашенко и Путина

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко после состоявшегося 27 февраля телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским связался и со своим российским коллегой. Президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера: прибывшая в Гомель для участия в переговорах российская делегация задержится в связи с задержкой делегации из Украины. Переговоры перенесут на чуть более позднее время. Об этом информирует «Пул Первого».

Планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе. Подробности будут известны позже.

Фото: Pixabay

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