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Российская делегация дождется делегацию Украины для переговоров после разговора Лукашенко и Путина
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко после
Планируется, что переговоры состоятся в Гомельской области, на белорусско-украинской границе. Подробности будут известны позже.
Фото: Pixabay
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