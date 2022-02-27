Источник материала: ОНТ

Гомель на переговоры с российской стороной" class="one-news__figure-img">

Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, его слова приводит Telegram-канал Национального пресс-центра Республики Беларусь.

Юрий Воскресенский: «По моей информации только что Президент Зеленский позвонил Президенту Лукашенко. Президент Лукашенко убедил Президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель. Только что мне позвонил свидетель этого разговора».



Фото: Pixabay

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