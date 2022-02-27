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Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной

27.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, его слова приводит Telegram-канал Национального пресс-центра Республики Беларусь.

Юрий Воскресенский: «По моей информации только что Президент Зеленский позвонил Президенту Лукашенко. Президент Лукашенко убедил Президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель. Только что мне позвонил свидетель этого разговора».


Фото: Pixabay

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Теги: Гомель
 
 
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Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, его слова приводит Telegram-канал...
 
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