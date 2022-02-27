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Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной
Источник материала: ОНТГомель на переговоры с российской стороной" class="one-news__figure-img">
Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, его слова
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Украинская делегация едет в Гомель на переговоры с российской стороной. Об этом сообщил политолог Юрий Воскресенский, его слова приводит Telegram-канал...
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