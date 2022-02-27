Международный наблюдатель: Волеизъявление народа на референдуме обеспечит светлое будущее и процветание Беларуси

Источник материала: ОНТ

Активность среди белорусов на референдуме по изменениям Конституции не спадает. В свой выходной избиратели приходят целыми семьям – чтобы проголосовать за будущее страны. Как проходит основной день голосования и что говорят наблюдатели? Подробнее – в видеоинформации.

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