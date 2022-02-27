Зеленский поговорил с Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности переговоров президентов Беларуси и Украины. Сегодня Александр Лукашенко позвонил Владимиру Зеленскому.







Политики договорились, что украинская и российская делегации встретится без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Президент Беларуси взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолёты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле. Итак, Украина согласовала проведение переговоров в Гомельской области. После телефонного разговора с президентом Украины Александр Лукашенко обратился к президенту России с предложением не отзывать российскую делегацию в связи с задержкой украинских переговорщиков и перенести встречу на более поздний срок. Владимир Путин это предложение поддержал. Сейчас делегация России, которую возглавляет помощник президента Владимир Мединский, направляется к месту переговоров.

Внимательно следим за ожидаемой встречей украинской и российской делегаций. В Гомельской области работают корреспонденты ОНТ. Ждём от них подробностей.

Фото: depositphotos.com

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