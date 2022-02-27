Надувная лодка начала спускать: в Петриковском районе спасли переплывавшего Припять мужчину

Источник материала: БелТА

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники Петриковского ОСВОД спасли тонувшего в затоне реки Припять мужчину, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Просьба о необходимой помощи поступила по линии 101 поздним вечером 26 февраля. Сообщалось о тонущем человеке на затоне реки Припять вблизи деревни Мордвин Петриковского района. "К месту вызова оперативно направились работники местной станции ОСВОД. Как оказалось, мужчина на надувной лодке переплывал реку, и судно начало спускать воздух. Он добрался до отмели и начал звать на помощь. Находящиеся на берегу люди позвонили спасателям", - сообщили в областном управлении.

Мужчину доставили на берег. В медицинской помощи, по данным УМЧС, он не нуждался.-0-