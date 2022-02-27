Гигин: НАТО работает по нам на полную катушку, идут провокации

Источник материала: ОНТ

Председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин рассказал в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ о том, что НАТО ведет против Беларуси активную войну, используя провокации и информационные атаки.

Вадим Гигин: «Нам надо быть абсолютно спокойными и уверенными. Мы вместе с Россией, у нас Союзное государство. С нами Китай, и не только Китай. Здравомыслящие силы во всем мире вместе с нами. То, что творится эта истерика, идет информационно-психологическая война, по нам включились на полную катушку, работают все натовские центры. Фактически война. Специальная операция идет не только в Украине, НАТО работает не напрямую, но подразделениями, включенными в состав Вооруженных Сил. Все работают против нас. Идут провокации. Наиболее горячие головы уже заявляют о каких-то военных действиях. Поэтому и Путин привел силы сдерживания в полную боевую готовность. Но мы должны понимать: за нами правда, с нами Россия, Китай – сильные государства. Если кто-то в Беларуси будет провоцировать действия какие бы то ни было, они столкнутся не только с правоохранительными органами. Люди сами готовы защищать Беларусь от любых поползновений, дестабилизации ситуации здесь. 2020 год нас научил, мы сюсюкаться и нянькаться больше не будем».

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