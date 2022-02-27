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Гигин: НАТО работает по нам на полную катушку, идут провокации
Источник материала: ОНТ
Председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин рассказал в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ о том, что НАТО ведет против Беларуси активную войну, используя провокации и информационные атаки.
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Председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин рассказал в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ о том, что НАТО ведет против Беларуси активную...
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