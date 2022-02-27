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Карпенко озвучил итоги явки на референдуме на 16 часов

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Карпенко озвучил итоги явки на референдуме на 16 часов

Белорусы определяются с будущим и выбирают, каким быть основному закону страны. Центризбирком работает в режиме нон-стоп. Именно туда стекается вся самая оперативная информация по явке. На 16 часов на участки для голосования пришли практически 70% тех, кто наделен избирательным правом.

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси по выборам и и проведению республиканских референдумов: «Брестская область – 71, 04%, Витебская область – 74,91%, Гомельская область – 70, 52%, Гродненская область – 70, 55%, Могилевская область – 74,04%, Минская область – 69,41%, г. Минск – 62, 02%».

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы определяются с будущим и выбирают, каким быть основному закону страны. Центризбирком работает в режиме нон-стоп. Именно туда стекается вся самая...
 
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