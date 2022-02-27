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Карпенко озвучил итоги явки на референдуме на 16 часов
Источник материала: ОНТ
Белорусы определяются с будущим и выбирают, каким быть основному закону страны. Центризбирком работает в режиме нон-стоп. Именно туда стекается вся самая оперативная информация по явке. На 16 часов на участки для голосования пришли практически 70% тех, кто наделен избирательным правом.
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Белорусы определяются с будущим и выбирают, каким быть основному закону страны. Центризбирком работает в режиме нон-стоп. Именно туда стекается вся самая...
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