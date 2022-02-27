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Олег Гайдукевич о Беларуси как союзнике: мы – ответственный партнер, исполняем обязательства и делаем все, чтобы был мир, регион не вспыхнул

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олег Гайдукевич о Беларуси как союзнике: мы – ответственный партнер, исполняем обязательства и делаем все, чтобы был мир, регион не вспыхнул

Беларусь показала себя надежным союзником, выполняющим свои обязательства. Также наша страна стремится к миру, делает все, чтобы регион не вспыхнул. К сожалению, не все наши соседи поступают так же. Об этом в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ рассуждал депутат Олег Гайдукевич.

Олег Гайдукевич: «Посмотрите на поведение нашей страны, на поведение Президента. Мы показали, что мы – ответственный партнер в регионе. Что делает Лукашенко? С одной стороны Беларусь исполняет свои союзнические обязательства, с другой стороны – Беларусь делает все для того, чтобы максимально все было мирно, чтобы регион не вспыхнул. А теперь посмотрите, по переговорам, на что я обратил внимание, о чем говорил сегодня Президент. Если ты действительно хочешь остановить какие-то трагические последствия, почему ты до сих пор не на переговорах? Об этом сегодня Президент сказал. А знаете, почему? Несамостоятельность политических элит Украины опять проявилась в полном объеме. А разрешают ли им эти переговоры проводить? А на каких условиях? Им на бумажке написали, как делать. Для украинского ли народа проводить переговоры? Или проводить переговоры для каких-то западных элит, чтобы эти условия устроили их? Мы теперь реально видим это, это просто бросается в глаза. Лукашенко очень эмоционально об этом сегодня сказал. Если на кону стоит жизнь украинца, если на кону стоит жизнь человека, ты уже должен сидеть в Гомеле, в Минске, да где угодно, а не автоматы раздавать зэкам».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Беларусь показала себя надежным союзником, выполняющим свои обязательства. Также наша страна стремится к миру, делает все, чтобы регион не вспыхнул. К сожалению, не...
 
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