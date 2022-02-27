Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек за призывы к несанкционированным массовым мероприятиям

Источник материала: ОНТ

Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы, заявил министр внутренних дел.

По словам Ивана Кубракова, обстановка на избирательных участках спокойная, все меры безопасности соблюдены. Есть единичные задержания за незначительные административные правонарушения, действиям тех, кто призывал к нарушению порядка, будет дана правовая оценка.

Иван Кубраков, министр внутренних дела Беларуси: «Оперативная обстановка на территории республики спокойная. Что касается избирательных участков, то обстановка находится под контролем. Да, были призывы в Сети Интернет, но сотрудниками органов внутренних дел данная информация была отработана. Всего по республике задержаны 14 человек, они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям. Хочу поблагодарить наших граждан, они на эти уговоры не поддались».

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