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Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек за призывы к несанкционированным массовым мероприятиям

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек за призывы к несанкционированным массовым мероприятиям

Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы, заявил министр внутренних дел. 

По словам Ивана Кубракова, обстановка на избирательных участках спокойная, все меры безопасности соблюдены. Есть единичные задержания за незначительные административные правонарушения, действиям тех, кто призывал к нарушению порядка, будет дана правовая оценка.

Иван Кубраков, министр внутренних дела Беларуси: «Оперативная обстановка на территории республики спокойная. Что касается избирательных участков, то обстановка находится под контролем. Да, были призывы в Сети Интернет, но сотрудниками органов внутренних дел данная информация была отработана. Всего по республике задержаны 14 человек, они находились дома, но призывали к массовым мероприятиям. Хочу поблагодарить наших граждан, они на эти уговоры не поддались».

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Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы, заявил министр внутренних дел.  По словам...
 
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