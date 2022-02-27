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Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек за призывы к несанкционированным массовым мероприятиям
Источник материала: ОНТ
Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы, заявил министр внутренних дел.
По словам Ивана Кубракова, обстановка на избирательных участках спокойная, все меры безопасности соблюдены. Есть единичные задержания за незначительные административные правонарушения, действиям тех, кто призывал к нарушению порядка, будет дана правовая оценка.
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Кубраков: всего по республике задержаны 14 человек за призывы к несанкционированным массовым мероприятиям
Граждане Беларуси не поддались призывам к противоправным действиям во время референдума, которые звучат из-за границы, заявил министр внутренних дел. По словам...
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