Наблюдатель Константин Косачев: организация голосования на конституционном референдуме в Беларуси на 100% соответствует международным стандартам

Источник материала: ОНТ

Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Константин Косачев, являющийся наблюдателем от СНГ на конституционном референдуме в Беларуси, констатировал, что проходящее у нас в стране голосование на 100% соответствует международным стандартам. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.

Константин Косачев: «Мы работаем не только сегодня и не вчера здесь появились. В составе нашей миссии [наблюдателей] в числе прочих, а там есть и депутаты с сенаторами, там есть другие специалисты, среди прочих – эксперты Международного института мониторинга демократических процедур, который существует в рамках СНГ, он создан на основе конвенции СНГ по проведению и оценке выборов. Там уже сидят эксперты более узкого плана, которые здесь начали работать задолго до того как началось даже предварительное голосование. Они оценивали подготовку к референдуму по двум критериям: соответствие белорусскому законодательству и соответствие международным стандартам. По этим двум позициям работа уже завершена, несмотря на то, что мы продолжаем нашу миссию. Сделано два доклада. Они уже вчера в ЦИК переданы были, переданы нашим коллегам в обеих палатах Национального Собрания. По этой части, по этой фазе – подготовка к проведению голосования – мы совершенно точно констатируем, что соответствует полностью, на 100% и международным стандартам, и Конституции Беларуси в ее нынешней редакции, и действующему законодательству. То, как это процедура организована, людям предоставлены все необходимые возможности, чтобы, во-первых, разобраться в сути происходящего, в содержании поправок Конституции, которые предлагаются. И, во-вторых, чтобы совершенно осознанно сделать свой выбор».

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