|
Люди рабочих профессий возглавляют участки для голосования в регионах: о самом молодом председателе участковой комиссии в Гомельской области
Источник материала: ОНТ
Конституционный референдум объединил тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, любовь к своей земле, родным, а также желание трудиться. Именно люди рабочих профессий – основа и главная опора нашего государства. Многие из них, кстати, в эти дни возглавляют участки для голосования в регионах. О самом молодом председателе участковой комиссии в Гомельской области. От заводского цеха до главного политического события.
Застать его в кабинете практически невозможно. Дмитрий появляется здесь только в случае непредвиденных ситуаций на заводе. Когда требуется в полной тишине с головой погрузиться в документы и принять единственное верное решение.
И только теперь можно отправляться на производство. Оно, кстати, громадное, десятки цехов, но Дмитрию не привыкать к большим расстояниям. Он здесь, как скорая помощь.
Его задача – ремонтировать сложные станки с программным управлением. На них выпускают узлы и агрегаты для различной сельхозтехники – от тракторов до комбайнов. Чтобы не тормозить процесс, устранять неполадки нужно быстро и чётко. Но дело, как известно, мастера боится.
Пришёл на завод в 2008-м после техникума. Путь от простого оператора до ведущего инженера-электроника был нелёгким, но оно того стоило - сейчас здесь нет ни одной машины, которую бы Дмитрий не смог починить. А это очень важно в канун предстоящей посевной кампании.
О том, как шло становление страны, когда не было ни оборудования, ни технологий, ни зарплат, Дмитрию рассказывали родители. Они тоже с этого завода. Теперь же работать не просто комфортно – минимум ручного труда и самые современные машины в помощь. Не ценить сегодняшние возможности нельзя.
И вот ещё одна важная миссия. На время голосования молодому инженеру предложили возглавить одну из участковых комиссий. Его выдвинул коллектив. Не только большой специалист, а ещё, говорят, ответственный, справедливый, честный.
Такой молодой, а уже председатель, скажут те, кто не знаком с Дмитрием. Но он и здесь докажет делом, что на своём месте. Следить за соблюдением избирательного законодательства – это, конечно, не станки настраивать, но он долго и упорно готовился и, уже можно сказать с уверенностью, справился не хуже опытных коллег.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди рабочих профессий возглавляют участки для голосования в регионах: о самом молодом председателе участковой комиссии в Гомельской области
Конституционный референдум объединил тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, любовь к своей земле, родным, а также желание трудиться....
|
Архив (Разное)