Люди рабочих профессий возглавляют участки для голосования в регионах: о самом молодом председателе участковой комиссии в Гомельской области

Источник материала: ОНТ

Конституционный референдум объединил тех, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, любовь к своей земле, родным, а также желание трудиться. Именно люди рабочих профессий – основа и главная опора нашего государства. Многие из них, кстати, в эти дни возглавляют участки для голосования в регионах. О самом молодом председателе участковой комиссии в Гомельской области. От заводского цеха до главного политического события.

Застать его в кабинете практически невозможно. Дмитрий появляется здесь только в случае непредвиденных ситуаций на заводе. Когда требуется в полной тишине с головой погрузиться в документы и принять единственное верное решение.

«Произошла поломка, сейчас мы смотрим и анализируем электросхему для понимания, что же всё-таки произошло».

И только теперь можно отправляться на производство. Оно, кстати, громадное, десятки цехов, но Дмитрию не привыкать к большим расстояниям. Он здесь, как скорая помощь.

«Я - важное звено в этом механизме, от меня зависит, как работает техника, качество изготавливаемой продукции, от меня зависит скорость изготовления этой продукции».

Его задача – ремонтировать сложные станки с программным управлением. На них выпускают узлы и агрегаты для различной сельхозтехники – от тракторов до комбайнов. Чтобы не тормозить процесс, устранять неполадки нужно быстро и чётко. Но дело, как известно, мастера боится.

«Давай мы с тобой лучше попробуем, немножко изменим программу вот в этой части».

Пришёл на завод в 2008-м после техникума. Путь от простого оператора до ведущего инженера-электроника был нелёгким, но оно того стоило - сейчас здесь нет ни одной машины, которую бы Дмитрий не смог починить. А это очень важно в канун предстоящей посевной кампании.

Дмитрий Лобах, ведущий инженер-электроник Гомельского завода литья и нормалей: «Результат своей работы я вижу каждый день. Это качественно выпущенная продукция, которая идёт для сборки нашей сельскохозяйственной техники на продажу».

О том, как шло становление страны, когда не было ни оборудования, ни технологий, ни зарплат, Дмитрию рассказывали родители. Они тоже с этого завода. Теперь же работать не просто комфортно – минимум ручного труда и самые современные машины в помощь. Не ценить сегодняшние возможности нельзя.

Дмитрий Лобах, ведущий инженер-электроник Гомельского завода литья и нормалей: «Когда стали говорить о референдуме, я для себя понял, что будущее страны зависит только от нас. Это наш выбор, мы должны его сделать, прийти на референдум – показать, что нам будущее не безразлично, что мы за процветающую Беларусь, за стабильность в этой стране».

И вот ещё одна важная миссия. На время голосования молодому инженеру предложили возглавить одну из участковых комиссий. Его выдвинул коллектив. Не только большой специалист, а ещё, говорят, ответственный, справедливый, честный.

Александр Мельников, заместитель начальника автоматного цеха Гомельского завода литья и нормалей: «Мы выбрали Дмитрия, потому что у него всегда есть свои взгляды на вещи, имеет всегда позицию свою, и он достойный человек. Поэтому у нас даже не возникло вопроса, кого выбрать».

Такой молодой, а уже председатель, скажут те, кто не знаком с Дмитрием. Но он и здесь докажет делом, что на своём месте. Следить за соблюдением избирательного законодательства – это, конечно, не станки настраивать, но он долго и упорно готовился и, уже можно сказать с уверенностью, справился не хуже опытных коллег.

«На участке для голосования всё спокойно, но уже с работы тоже звонили – станки, всё работает, завтра уже ждут меня на работе, завтра уже буду работать».

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