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Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта

Один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта.

Дуров призвал пользователей с сомнением относиться ко всей появляющейся в Telegram информации.

Предприниматель подчеркнул: в случае эскалации ситуации будет рассмотрена возможность частичного или полного ограничения работы Telegram-каналов в вовлеченных странах.

Фото: Pixabay

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Один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта....
 
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