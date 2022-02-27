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Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта
Источник материала: ОНТ
Один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров призвал пользователей с сомнением относиться ко всей появляющейся в Telegram информации.
Предприниматель подчеркнул: в случае эскалации ситуации будет рассмотрена возможность частичного или полного ограничения работы Telegram-каналов в вовлеченных странах.
Фото: Pixabay
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Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта
Один из создателей кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram-каналов в России и Украине на время конфликта....
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