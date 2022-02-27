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Работу инфоцентра Дома профсоюзов прокомментировал министр информации Беларуси

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работу инфоцентра Дома профсоюзов прокомментировал министр информации Беларуси

Работа инфоцентра Дома профсоюзов, прежде всего, нацелена на укрепление гражданского общества. 

В это неспокойное время важно не только вовремя предоставлять средствам массовой информации оперативные данные о ходе голосования, но и молниеносно разбивать фейки, которые имеют место быть в ходе референдума. Плодотворность работы оперативного штаба прокомментировал министр информации. 

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Это наш горький опыт 20-го года, когда фейковые заготовки эпохи постправды, когда что-то там якобы произошло, что-то имело массовый ход, привело к массовому резонансу, а на самом деле события такого не было. Теперь в каждом районе работают представители наших общественных организаций Федерации профсоюзов с мобильными телефонами, в центре сидит множество операторов, которые мониторят, осматривают, любой фейк на ранней стадии, они сразу проверяют и опровергают. С места событий передают объективную информацию и дальше нескольких пользователей, одиозных или адептов этой секты, данная информация не распространяется, потому что она сразу же разбита».

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Работа инфоцентра Дома профсоюзов, прежде всего, нацелена на укрепление гражданского общества.  В это неспокойное время важно не только вовремя предоставлять...
 
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