Работу инфоцентра Дома профсоюзов прокомментировал министр информации Беларуси

Источник материала: ОНТ

Работа инфоцентра Дома профсоюзов, прежде всего, нацелена на укрепление гражданского общества.

В это неспокойное время важно не только вовремя предоставлять средствам массовой информации оперативные данные о ходе голосования, но и молниеносно разбивать фейки, которые имеют место быть в ходе референдума. Плодотворность работы оперативного штаба прокомментировал министр информации.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Это наш горький опыт 20-го года, когда фейковые заготовки эпохи постправды, когда что-то там якобы произошло, что-то имело массовый ход, привело к массовому резонансу, а на самом деле события такого не было. Теперь в каждом районе работают представители наших общественных организаций Федерации профсоюзов с мобильными телефонами, в центре сидит множество операторов, которые мониторят, осматривают, любой фейк на ранней стадии, они сразу проверяют и опровергают. С места событий передают объективную информацию и дальше нескольких пользователей, одиозных или адептов этой секты, данная информация не распространяется, потому что она сразу же разбита».

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