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Работу инфоцентра Дома профсоюзов прокомментировал министр информации Беларуси
Источник материала: ОНТ
Работа инфоцентра Дома профсоюзов, прежде всего, нацелена на укрепление гражданского общества.
В это неспокойное время важно не только вовремя предоставлять средствам массовой информации оперативные данные о ходе голосования, но и молниеносно разбивать фейки, которые имеют место быть в ходе референдума. Плодотворность работы оперативного штаба прокомментировал министр информации.
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Работа инфоцентра Дома профсоюзов, прежде всего, нацелена на укрепление гражданского общества. В это неспокойное время важно не только вовремя предоставлять...
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