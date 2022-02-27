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Как проходит голосование на участках в Минске? Репортаж с места событий
Источник материала: ОНТМинске? Репортаж с места событий" class="one-news__figure-img">
Время выполнить свой гражданский долг еще есть. Участки для голосования открыты. Белорусы продолжают идти, показывая интерес к будущему страны. На одном из участков в Минске работает наш корреспондент Андрей Александров. Он выходит на связь со студией.
Подробности - в видео.
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Время выполнить свой гражданский долг еще есть. Участки для голосования открыты. Белорусы продолжают идти, показывая интерес к будущему страны. На одном из...
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