Как проходит голосование на участках в Минске? Репортаж с места событий

Источник материала: ОНТ

Минске? Репортаж с места событий" class="one-news__figure-img">

Время выполнить свой гражданский долг еще есть. Участки для голосования открыты. Белорусы продолжают идти, показывая интерес к будущему страны. На одном из участков в Минске работает наш корреспондент Андрей Александров. Он выходит на связь со студией.

Подробности - в видео.





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