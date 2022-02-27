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Супруги Дуловы проголосовали в Минске: гендиректор Большого театра участвовала в работе Конституционной комиссии

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Супруги Дуловы проголосовали в Минске: гендиректор Большого театра участвовала в работе Конституционной комиссииМинске: гендиректор Большого театра участвовала в работе Конституционной комиссии" class="one-news__figure-img">

Изменения в Конституцию в интересах всех и каждого. Деятели культуры объединяют миллионы людей - такая у них миссия. И сегодня работники умственного труда не только делают свой выбор, но и высказывают своё мнение.

Этот семейный дуэт знают далеко за пределами Беларуси. Супруги Дуловы проголосовали на 59-м избирательном участке в Минске. Уже в преамбуле к Основному закону провозглашается, что наш народ «опирается на многовековую историю развития белорусской государственности, культурные и духовные традиции». Известный музыковед может процитировать любую статью. Причём, как из нынешней редакции главного документа страны, так и из его обновлённого варианта. Гендиректор Большого театра участвовала в работе Конституционной комиссии.

Голос за будущее страны отдают вертикаль власти, депутаты и сенаторы. Многие из них сделали свой выбор досрочно, традиционно в основной день голосования к политической кампании присоединилась спикер верхней палаты парламента.  Голосовала Наталья Кочанова на избирательном участке №5, во Дворце художественной гимнастики. Спикер выразила надежду, что белорусы все вместе выскажутся за процветание своей страны, за будущее детей. 

 

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Теги: Минск
 
 
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Изменения в Конституцию в интересах всех и каждого. Деятели культуры объединяют миллионы людей - такая у них миссия. И сегодня работники умственного труда не...
 
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