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Литва не вправе ограничить транзит из России в Калининградскую область – литовский премьер Шимоните

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Литва не вправе ограничить транзит из России в Калининградскую область – литовский премьер Шимоните

Литва не вправе ограничивать транзит в Калининградскую область из России, так как соответствующее соглашение заключалось между Евросоюзом и Россией. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление литовского премьера Шимоните.

Уточняется, что при вступлении Литвы в Евросоюз схема, по которой граждане России могут путешествовать в упрощенном порядке поездами в Калининградскую область и обратно, была согласована. Брюсселем выделяются деньги на реализацию данной программы.

Фото: Pixabay

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Литва не вправе ограничивать транзит в Калининградскую область из России, так как соответствующее соглашение заключалось между Евросоюзом и Россией. Об этом...
 
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