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Литва не вправе ограничить транзит из России в Калининградскую область – литовский премьер Шимоните
Источник материала: ОНТ
Литва не вправе ограничивать транзит в Калининградскую область из России, так как соответствующее соглашение заключалось между Евросоюзом и Россией. Об этом
Уточняется, что при вступлении Литвы в Евросоюз схема, по которой граждане России могут путешествовать в упрощенном порядке поездами в Калининградскую область и обратно, была согласована. Брюсселем выделяются деньги на реализацию данной программы.
Фото: Pixabay
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Литва не вправе ограничивать транзит в Калининградскую область из России, так как соответствующее соглашение заключалось между Евросоюзом и Россией. Об этом...
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