Литва не вправе ограничить транзит из России в Калининградскую область – литовский премьер Шимоните

Источник материала: ОНТ

Литва не вправе ограничивать транзит в Калининградскую область из России, так как соответствующее соглашение заключалось между Евросоюзом и Россией. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на заявление литовского премьера Шимоните.

Уточняется, что при вступлении Литвы в Евросоюз схема, по которой граждане России могут путешествовать в упрощенном порядке поездами в Калининградскую область и обратно, была согласована. Брюсселем выделяются деньги на реализацию данной программы.

Фото: Pixabay

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