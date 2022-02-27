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Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

27.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. 

Такое решение он озвучил на встрече с министром обороны и начальником Генерального штаба. Это решение Владимир Путин объяснил агрессивными заявлениями, звучащими от руководства стран Запада.

Фото: Pixabay

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Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.  Такое решение он озвучил на встрече с министром обороны и...
 
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