Источник материала: ОНТ

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Такое решение он озвучил на встрече с министром обороны и начальником Генерального штаба. Это решение Владимир Путин объяснил агрессивными заявлениями, звучащими от руководства стран Запада.

Фото: Pixabay

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