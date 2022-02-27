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Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Источник материала: ОНТ
Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
Такое решение он озвучил на встрече с министром обороны и начальником Генерального штаба. Это решение Владимир Путин объяснил агрессивными заявлениями, звучащими от руководства стран Запада.
Фото: Pixabay
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Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Такое решение он озвучил на встрече с министром обороны и...
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