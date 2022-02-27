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Смертельное ДТП: женщина попала под колеса грузовика на ул.Солтыса в Минске

27.02.2022 19:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина попала под колеса грузовика на ул.Солтыса в Минске, она скончалась на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня примерно в 15.05 51-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" ехал по ул.Ваупшасова со стороны МКАД. При повороте на ул.Солтыса на разрешающий сигнал светофора он сбил 60-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Госавтоинспекция напоминает, что при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги. "Уважаемые пешеходы! Переходить дорогу необходимо только в установленных местах, убедившись в том, что все автомобили успели остановиться, и при переходе следить за дорожной обстановкой. Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении", - добавили в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, примерно в 15.05 51-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" ехал по ул.Ваупшасова со стороны МКАД. При повороте на ул.Солтыса на...
 
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