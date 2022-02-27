Санкционная атака на Россию: что говорят на Западе?

Источник материала: ОНТ

Как обойти санкционную атаку России, говорит Индия и Аргентина. Собственное мнение высказала и Сербия, которая отлично помнит, что значит «натовский гуманизм» и не забудет это еще долго. Что говорят на Западе?

Такого количества экстренных заседаний всего за несколько дней составители европейских политических расписаний вряд ли припомнят. Саммиты ЕС и НАТО, встречи послов и министров. То, вокруг чего западные политики так долго спорили, в эти дни в оперативном порядке они стали приводить в действие. От санкций всего в отношении нескольких банков и бизнесменов, к концу недели их масштаб вырос до самого непростого решения, которое, в случае реализации, может ударить по всей мировой экономике.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Во-первых, определенное количество российских банков будет исключено из SWIFT. Это отключит их от международной финансовой системы и нанесет ущерб их способности работать на глобальном уровне. Мы парализуем активы центрального банка России. Это заморозит его транзакции и сделает невозможным управление активами центральным банком».

В Брюсселе считают, что такие меры не просто ударят по банковской системе России, но и фактически заблокируют российский экспорт и импорт. При этом в ЕС похоже осознают, что обратной стороной таких мер станет экономический удар по еврозоне. Цены на нефть и газ уже значительно прибавили на военных новостях. Это, к примеру, тут же отразилось на стоимости и так недешёвого топлива. Вот цены на бельгийских заправках до полуночи, а вот после. Рост почти на 20 центов. Значит дороже транспортные услуги, дороже товары. То, что это не краткосрочный эффект, а скорей всего начало очередного экономического кризиса, президент Франции накануне объяснял фермерам, которые и без того несут колоссальные убытки и от последствий пандемии, и от новой энергетической политики ЕС.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Несомненно, будут последствия - последствия для экспорта для крупных секторов, которые вы представляете, и на которые сама Россия, а также несколько других стран региона уже повлияли и это влияние будет еще сильнее. Это будет иметь последствия для рынка вина, зерна и других секторов. Это скажется на стоимости энергии».

В тот же вечер необходимость санкций и их возможные последствия своим избирателям в одном из американских телешоу, объяснял президент США.

Джо Байден, президент США: «Послушайте, у нас есть два варианта: первый - начать третью мировую войну – то есть вступить в войну с Россией физически, или второй: убедиться, что страна, которая так действует, заплатит высокую цену из-за самых мощных санкций в истории».

Будут ли они действительно эффективны во многом будет зависеть от позиции и поведения Китая, на это обратила внимание и глава Еврокомиссии, это наверняка прекрасно понимают и в США. А официальный Пекин пока не спешит делать громких заявлений, принимать чью-то сторону и даже осуждать Москву, напоминая, что с 2011 года только Соединённые Штаты ввели в отношении России более ста санкций.

Ван Вэньбинь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая: «Страны, чья репутация действительно запятнана, — это те, которые произвольно вмешиваются во внутренние дела других стран и повсюду развязывают иностранные войны во имя демократии и прав человека. В то же время мы также увидели, что украинский вопрос имеет свою сложную и особую историческую подоплеку. Китай понимает озабоченность России по вопросам безопасности».

В своих заявлениях за последнюю неделю китайские дипломаты не раз вспоминали поведение самих Соединённых Штатов, их вторжений в Ирак, Афганистан, бомбардировку Югославии без санкций ООН. И именно историческим сдвигом мировой системы к однополярности многие политологи и объясняют текущие процессы.

Франк Швальба, политолог, экс-депутат европейского парламента: «Всё происходящее будет иметь и среднесрочные, и долгосрочные геополитические последствия. Когда я об этом говорю, я вспоминаю события более чем тридцатилетней давности, когда у нас был исторический шанс объединения НАТО и стран Варшавского договора, но этого не случилось по разным причинам, в том числе, потому что не было политической воли включить Россию в нашу систему. И теперь это просто так не закончится, это будет продолжаться».

Чера Люка, координатор коммунистической партии Италии в Бельгии: «Мы считаем, что одной из главных причин сегодняшнего конфликта на Украине является позиция НАТО и её провокационное поведение. Организация всё это время расширялась, размещала войска вблизи российских границ, о чем Россия постоянно напоминала, и вот что мы имеем».

Такое поведение главных политиков Европы, то есть неспособность договориться часто по самым принципиальным вопросам критикуют многие даже проевропейские политологи. Они вкладывают в свою критику и в провал минских соглашений с участием Германии и Франции, и пассивную роль ЕС в ответе на предложения Москвы по взаимным гарантиям безопасности, и неспособность повлиять на милитаризацию НАТО в зоне российских стратегических интересов.

Гилберт Докторов, политолог (Брюссель, Бельгия): «Как они повели себя еще в феврале 2014 года, когда они подписали соглашения с Януковичем, что он отдаёт власть через 6 месяцев, всё это было достигнуто и на следующий день переворот, а они просто ушли, как будто забыли. Это 8 лет назад и чего вы хотите сейчас? Это те же люди вообще. Это не одно лицо, но это класс политических деятелей, которые работают в известной среде».

С другой стороны очевидно, что развитие событий на Востоке впервые за много лет объединило европейских политиков - Германия разрешила Нидерландам отправить в Украину 400 противотанковых установок немецкого производства, чего никогда не позволяла ни себе ни третьим странам, Венгрия, которая всегда имела особое мнение в отношениях с Москвой согласилась на санкции по Swift, Финляндия, которая декларирует политику неприсоединения получила гражданский запрос внутри страны на возможное рассмотрение своей заявки в НАТО. Это может и теоретический, но всё-таки очередной шаг к расширению альянса.

Рост напряжения в отношениях Запад-Восток как минимум в ближайшее время, видимо, сохранится. Реальность такова, что взаимные упрёки, угрозы, обвинения и конечно реальные действия в виде санкций, ограничений настоящих блокад никак не помогают найти общий язык и отбрасывают на неопределённую перспективу даже саму возможность поиска путей выхода из этого, уже очевидно, тяжелейшего кризиса.

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