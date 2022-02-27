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Санкционная атака на Россию: что говорят на Западе?
Источник материала: ОНТ
Как обойти санкционную атаку России, говорит Индия и Аргентина. Собственное мнение высказала и Сербия, которая отлично помнит, что значит «натовский гуманизм» и не забудет это еще долго. Что говорят на Западе?
Такого количества экстренных заседаний всего за несколько дней составители европейских политических расписаний вряд ли припомнят. Саммиты ЕС и НАТО, встречи послов и министров. То, вокруг чего западные политики так долго спорили, в эти дни в оперативном порядке они стали приводить в действие. От санкций всего в отношении нескольких банков и бизнесменов, к концу недели их масштаб вырос до самого непростого решения, которое, в случае реализации, может ударить по всей мировой экономике.
В Брюсселе считают, что такие меры не просто ударят по банковской системе России, но и фактически заблокируют российский экспорт и импорт. При этом в ЕС похоже осознают, что обратной стороной таких мер станет экономический удар по еврозоне. Цены на нефть и газ уже значительно прибавили на военных новостях. Это, к примеру, тут же отразилось на стоимости и так недешёвого топлива. Вот цены на бельгийских заправках до полуночи, а вот после. Рост почти на 20 центов. Значит дороже транспортные услуги, дороже товары. То, что это не краткосрочный эффект, а скорей всего начало очередного экономического кризиса, президент Франции накануне объяснял фермерам, которые и без того несут колоссальные убытки и от последствий пандемии, и от новой энергетической политики ЕС.
В тот же вечер необходимость санкций и их возможные последствия своим избирателям в одном из американских телешоу, объяснял президент США.
Будут ли они действительно эффективны во многом будет зависеть от позиции и поведения Китая, на это обратила внимание и глава Еврокомиссии, это наверняка прекрасно понимают и в США. А официальный Пекин пока не спешит делать громких заявлений, принимать чью-то сторону и даже осуждать Москву, напоминая, что с 2011 года только Соединённые Штаты ввели в отношении России более ста санкций.
В своих заявлениях за последнюю неделю китайские дипломаты не раз вспоминали поведение самих Соединённых Штатов, их вторжений в Ирак, Афганистан, бомбардировку Югославии без санкций ООН. И именно историческим сдвигом мировой системы к однополярности многие политологи и объясняют текущие процессы.
Такое поведение главных политиков Европы, то есть неспособность договориться часто по самым принципиальным вопросам критикуют многие даже проевропейские политологи. Они вкладывают в свою критику и в провал минских соглашений с участием Германии и Франции, и пассивную роль ЕС в ответе на предложения Москвы по взаимным гарантиям безопасности, и неспособность повлиять на милитаризацию НАТО в зоне российских стратегических интересов.
С другой стороны очевидно, что развитие событий на Востоке впервые за много лет объединило европейских политиков - Германия разрешила Нидерландам отправить в Украину 400 противотанковых установок немецкого производства, чего никогда не позволяла ни себе ни третьим странам, Венгрия, которая всегда имела особое мнение в отношениях с Москвой согласилась на санкции по Swift, Финляндия, которая декларирует политику неприсоединения получила гражданский запрос внутри страны на возможное рассмотрение своей заявки в НАТО. Это может и теоретический, но всё-таки очередной шаг к расширению альянса.
Рост напряжения в отношениях Запад-Восток как минимум в ближайшее время, видимо, сохранится. Реальность такова, что взаимные упрёки, угрозы, обвинения и конечно реальные действия в виде санкций, ограничений настоящих блокад никак не помогают найти общий язык и отбрасывают на неопределённую перспективу даже саму возможность поиска путей выхода из этого, уже очевидно, тяжелейшего кризиса.
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Как обойти санкционную атаку России, говорит Индия и Аргентина. Собственное мнение высказала и Сербия, которая отлично помнит, что значит «натовский гуманизм» и не...
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