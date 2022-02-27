Что в Москве говорят по поводу кризиса, за которым стоят интересы США и ЕС?

Источник материала: ОНТ

Москва, на которую все последние месяцы давили, и которую провоцировали, настойчиво и последовательно предлагала Западу говорить на языке дипломатии. Говорить, чтобы и создать ту самую конфигурацию безопасности в Европе. Но Вашингтон и глядящие ему в рот европейские столицы свои старые обещания о нерасширении НАТО на восток забыли напрочь. Более того, все это время они накачивали власти Киева пустыми обещаниями помощи, а Украину – оружием, делая конфликт славян просто неизбежным. Взгляд из Москвы на кризис в регионе, за которым стоят интересы самых удаленных отсюда стран.

24 февраля 2022 года - день, который изменил геополитический контур. Конец эпохи однополярного мира. Годы и месяцы до этого Россия, сначала робко, а потом все настойчивее требовала от Запада гарантий безопасности региона, учета собственных интересов и интересов своих союзников. Обратное, предупреждали и США, и НАТО, приведет к кризису. В ответ на это именно Москва была определена партнерами, как главная угроза миру. А мера вины - все, происходящее на постсоветском пространстве и особенно в Украине. В 2020-м гораздо заметнее стали провокации вдоль границ России: турбулентность в Беларуси, Армении, Кыргызстане и Казахстане. Но наиболее жестко тестировать политическую волю Кремля начали в конце прошлого года: предложенный диалог о безопасности был отвергнут, а на всю страну повесили клеймо «агрессора», раскручивая маховик инфовбросов о грядущем вторжении в Украину. Параллельно ставили «на стоп» все площадки по мирным переговорам, Минские соглашения игнорировались, Донецк и Луганск стали бомбить интенсивнее. Тысячи беженцев пошли через границу. Республики вначале попросили признания, а потом и помощи. Вот тут Россия, как и хотел Запад, приняла решение все-таки явиться на так навязываемую ей войну. Прежде объяснив, это не агрессия, а защита.

Владимир Путин, президент России: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Все свои действия Россия достаточно обстоятельно и подробно объясняет и противникам, и союзникам. В день объявления начала военной спецоперации Владимир Путин созвонился с Александром Лукашенко. В Москве особо подчеркивают: стране не оставили выбора. Но действия России не связаны с оккупацией или ущемлением интересов Киева. Это лишь защита от «тех, кто взял Украину в заложники».

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: «Никто не собирается оккупировать Украину, открыто заявлена главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. Но все бесконечные шествия с огнями, все торжества нацистов, привитие нацистских замашек в так называемых добровольческих батальонах, все это происходит в полной тишине и, в частности, молчаливом согласии СМИ».

Сейчас эти же СМИ, и украинские, и, особенно, западные, молчавшие о геноциде на Донбассе, кричат о том, как русские убивают Украину. Москву надо жестко наказать: дрова в топку санкционной войны подбрасываются со скоростью света. И вот «второй фронт»- экономический - открыт. Заморозка российских активов и работы с крупнейшими банками, ограничения депозитов граждан, остановка «Северного потока-2», отмена выдачи виз, удар по рынку гражданских самолетов, угроза частичного отключения от SWIFT. И личные санкции против депутатов, чиновников, крупных предпринимателей, и, чего раньше не было: персонально рестрикции в отношении Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. И Кремль, и Смоленская площадь отреагировали спокойно: ни у президента, ни у главы внешнеполитического ведомства заграничных активов нет. А своим помогут. Правительство к этому готовилось.

Сергей Афонцев, доктор экономических наук: «Никто не говорит о том, что вводятся санкции для того, чтобы Россия под влияние того-то того-то что-то пересмотрела. Речь идет о том, чтобы подорвать экономические позиции России, уменьшить ее возможности для реализации своих целей во внешнеполитической и оборонной области. И эта линия продолжается уже много лет и сейчас она резко усилится».

Все эти риски, считают в Москве, стоят того, чтобы привести в чувство киевский режим и, как здесь говорят, принудить его к миру. Всего сутки военной специальной операции - и Зеленский призвал Россию к переговорам, заявив, что готов разговаривать с Москвой о нейтральном статусе Украины. То, к чему Киев призывали многие, в том числе, и Минск. Столица Беларуси, как и в 2014-м, и в 2015-м, была предложена площадкой для переговоров. На Банковой, вроде, вначале согласились, потом ушли в отказ, после замолчали, а затем захотели разговаривать в Варшаве, Вене или Будапеште. Но может случиться так, что уже придется поехать туда, куда скажут.

Алексей Мухин, директор Центра политической информации: «У России нет никаких планов в отношении Зеленского. Потому что господин Зеленский похоронил себя сам. Он вел себя настолько непрофессионально и предвзято, что фактически стал токсичным даже для своих западных партнеров. Скорее всего, для Зеленского это конец. И его съедят его внутренние оппоненты. Порошенко, Аваков. Они уже изготовились для внеочередных президентских выборов».

Между тем, в России заявляют, что будут готовы сотрудничать с любым правительством, которое не будет определено Западом, а станет избранным украинским народом – цитата - «во всем его многообразии». Условие у Москвы лишь одно, переговоры начнутся только тогда, когда украинские вооруженные силы сложат оружие.

Владимир Путин, президент России: «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Ответ на западные санкции, конечно, тоже будет. Но, скорее всего, в меньшей степени экономический, в большей - политический. Здесь и усиление военной поддержки Беларуси, и расширение ареала присутствия российских войск и военных баз во всём мире на новых принципах, и изменение отношения к контрактам на поставку оружия в третьи страны. Например, на продажу современных комплексов ПВО Ирану. Будут и новые военные альянсы. Вот с Китаем - дорожная карта между министерствами обороны двух стран уже подписана. Людей предупреждают, что экономически, действительно, станет труднее. Нравится это не всем, но таких гораздо меньше тех, кому не нравится то, как в Украине восемь лет решают, кому можно жить, а кого можно убивать.

Безусловно, любые серьезные события, особенно связанные с геополитикой или началом каких-то жёстких действий, не могут не разделять общество. Вспомните Беларусь 2020-го и попытки демаркации людей по принципу «свой-чужой» в претензии о поддержке или неприятии какого-то насилия. Сейчас в России примерно такая же история: часть граждан стали кричать о том, как это так? Война! Нельзя! Да, нельзя. Но не только с сегодняшнего дня нельзя, а нельзя было ещё восемь лет назад, когда методично начали убивать мирных жителей Донбасса. Потому что, "нет войне!" не может быть избирательным.

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