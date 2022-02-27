﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России

27.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России

Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолетов из Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает БЕЛТА.

По ее словам, ограничения затронут все самолеты, включая частные.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолетов из Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Смертельное ДТП: женщина попала под колеса грузовика на ул.Солтыса в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by