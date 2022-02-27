Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для России

Источник материала: ОНТ

Европейский Союз полностью закрыл воздушное пространство своих стран для самолетов из Российской Федерации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает БЕЛТА.

По ее словам, ограничения затронут все самолеты, включая частные.

Фото: БЕЛТА

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