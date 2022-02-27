Иностранные СМИ по команде бомбят фейками медиа-пространство: это инфовойна? Сводки с полей брани. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Сегодня огромное число американских, британских, польских СМИ по команде бомбят фейками медиа-пространство, искажая реальность через свое «кривое зеркало». По данным бизнес-источников, компания Цукерберга даже сняла запрет на позитивные публикации о батальоне Азов. Который в конгрессе США (внимание!) еще пару лет тому называли «ультраправыми террористами»! Да именно так все изменилось! Что это как не мировая инфовойна? Сводки с полей брани в «АнтиФейке» у Глеба Лаврова.





Мира тебе, зритель. И давай сразу так: раз везде слишком много какого-то видео и каких-то сетевых мнений о нашем регионе, мы с тобой лучше начнем с классической книжки. Про индейцев. А дальше сам все поймешь. Итак, «их американский Шолохов» Кормак Маккарти в 85-м написал свой «Кровавый меридиан». Потом эта книга стала призером в списке лучших написанных на рубеже тысячелетий. Если верить «Нью-Йорк Таймс», конечно. Из нее читаем: «Как на картине, изображающей дьявольскую охоту, отряд из девятнадцати наемников обрушился на лагерь, где спали около тысячи человек. Капитан направил лошадь прямо на первую хижину, давя копытами всех, кто там находился. Прошла лишь минута, а бойня уже шла повсюду. Раздавались вопли женщин и бегавших голышом детей, а один старик вышел вперед неверной походкой и стал размахивать парой белых панталон. Вокруг мелькали всадники, сея смерть».

Эта книжка даже не в списке запрещенных для библиотек США. Есть такой! И она про период американо-мексиканской истории, во время присоединения Техаса, когда за скальпы индейцев платили всем желающим. А таковых было тогда порядком. Эта книга, основанная на реалиях, про историю. И про вину.

А ВОТ статья на сайте Сибирь. Реалии, которая на самом деле проект русской службы «Радио Свобода». Называется, как сам, зритель, видишь, «Народ убийственный и злой». Как русские с индейцами за Аляску воевали». Хотя на самом деле статья про племя, что враждовало, но, когда русские спасли этих индейцев от оспы, племя стало другом русским на Аляске. И «убийственный народ» – это как раз про индейцев. В тексте статьи. Уже после заголовка.

Но кто сейчас будет в этом разбираться? И кто будет разбираться хоть в чем-то, если времени нет не то, что книжку, даже статью и ту прочитать… Вот и выходит, что эта статья, как книжка Маккарти, она ТОЖЕ вдруг про вину. Вернее, она должна одним заголовком внушить вину и закрепить образ врага. Собственно, так и пишут сейчас, притянутыми за скальп заголовками, многие СМИ свою – одну на всех и совсем НЕ реальную историю. И да. Как ты понял, зритель, я – не «Радио Свобода». Я, тут, сейчас – не про индейцев.

Я про заголовки, которые сегодня выхватывают из бесконечного потока даже не новостей, а вбросов на всех медиа-платформах. Про заявления, которые появляются только для того, чтобы быть опровергнутыми. Но опровержения почти никогда не видны. Я про ролики в Тик-Токе, которые не проверишь. Я про сториз в Инстаграме, которые вообще не рассчитаны на чтение, а только на то, чтобы вызвать эмоции. Вернее, одну единственную эмоцию, которую как бы подтверждают следующие сториз. Которые уже совершенно о другом.

Я про 20 млн просмотров видео в твиттере редактора «Таймс» Ларисы Браун. Где, как она считает, украинский военный отправляет семью в эвакуацию, а сам остается воевать. А на самом деле там эвакуация детей из донецкой Горловки в Россию. И проверить это было минутным делом. А так у британки – фейк навсегда.

Я про «расследование» британской BBC о гибели украинцев на острове Змеиный. И эта ситуация, как пишут сами британцы, стала «одной из самых обсуждаемых тем в интернете». А вот про то, что защитников было 82 и про то, что украинские пограничники после переговоров сложили оружие и уже эвакуированы – опровержений, да даже просто упоминаний в расследовании – ни слова. То есть очередной фейк от BBC. Чисто по Оруэллу.

Да и про якобы обстрел баллистическими ракетами, о чем заявил глава МВД Украины, и которого процитировали про-польские СМИ. И который потом оказался падением на дом осколков украинского самолета, который сбили их собственные ПВО. О чем ПОСЛЕ написали и сами поляки, и даже CNN, а они же не будут врать? Но информацию про это тоже кто-то, может, увидит. Но большинство же нет! Особенно, если будут искать «другое»!

И нет. Я не скажу, про отсутствие жертв и разрушений. Наоборот. Я скажу, что должны быть переговоры, чтобы снизить их число, а в конце переговоров должен быть мир. И я скажу, что страны Запада, те, что продолжают обещать украинским властям оружие и деньги, пока их СМИ бомбят всех фейками, ни к переговорам, ни к миру не ведут. И фейкометами сделано все, чтобы жертв и разрушений было больше.

А еще я повторюсь, зритель, мира тебе, где бы ты ни был. И внимательности. Потому что сегодня в Украине спецоперация. А в медиа-пространстве война. Война, единственная цель которой написать историю с громким заголовком. Которая подменит собой реалии. Потому что ради этого с самого начала и затевалась. Вот только такая правда, сегодня в «АнтиФейке». Хотя, признаю, что когда с ноября месяца западные СМИ начали рисовать войну, я не думал, что она станет правдой. Впрочем, как видно, правдой она и не стала.

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