Хронология последних событий в Украине: так точка невозврата уже пройдена или же нет?

Источник материала: ОНТ

Наблюдая за развитием ситуации в Украине, невольно хочется говорить в сослагательном наклонении. Если бы не похоронили «минские соглашения», если бы был другой выход из кризиса на Донбассе, если бы Украину не накачивали взрывоопасной смесью, рисуя из России образ врага. Могло ли быть по-другому? Пожалуй, уже нет. О таких ситуациях говорят: «точка невозврата пройдена». Или же нет? Будем надеяться и ждать хороших новостей с переговорной площадки. А пока хронология последних напряженных дней.

Уже которые сутки Украина встречает с огненными рассветами. Этим утром полыхала нефтебаза недалеко от Киева.

Кадры горящего газопровода под Харьковом. Это видео предыдущего утра – попадание ракеты в жилой дом в столице. И сразу же множатся фейки – Россия начала бомбить всех подряд. В реальности – судя по траектории и дымовому следу, стреляли из установки Бук-М1, которые использует украинская армия.

При этом военные ВСУ размещают артиллерийские установки в гуже жилых кварталов – что это, как не использование гражданского населения в качестве прикрытия?

Еще одно решение украинских властей – раздать оружие всем, кто окажется по близости и выразит желание взять в руки автомат. Учет никто не ведет. И как результат – в городах участились случаи грабежей, мародерства, убийств на дорогах. Националисты уже начали настоящую охоту на российских и белорусских дальнобойщиков. Если просто прокалывают шины, то, считай, повезло, угрожают резать и убивать.

На этот момент – агрессии и уличных расправ – обратил сегодня внимание и Президент. Отметив, что Беларусь сможет защитить своих граждан.

Сегодня в некоторых городских районах, в том числе Киева и Харькова, велись уличные бои. В Украине все воскресенье действовал комендантский час. Гражданских, которые были замечены на улице, считали диверсантами. На этих кадрах человек вышел на улицу – его остановили двое с оружием, вряд ли это представители силовых структур. Скорее, радикалы, которые почувствовали силу и безнаказанность. Дальше – трагедия и смерть.

Одновременно под массированным обстрелом остаются районы ЛНР и ДНР. Под огонь попадают жилые дома, школы, есть жертвы. Украинские военные, отступая, минируют территорию, взрывают мосты.

И последняя информация - власти Украины освобождают заключённых-бывших военных для участия в боевых действиях

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