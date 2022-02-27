Минобороны России впервые сообщило о раненых и погибших среди российских военных

Источник материала: ОНТ

Минобороны Российской Федерации рассказало о раненых и жертвах в ходе военной специальной операции в Украине. Точная численность погибших и пострадавших не раскрывается.

В ведомстве также рассказали, что все «украинские нацисты», причастные к издевательствам над взятыми в плен российскими военнослужащими, фиксируются. В Минобороны России сравнили истязания с теми, что практиковали нацисты в Германии и «их прихвостни-полицаи».

Фото: скриншот видео Минобороны России

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