Лукашенко после голосования ответил на вопросы журналистов: участие Беларуси в российской спецоперации, переговоры Путина с Зеленским, санкции – самое важное

Источник материала: ОНТ

Избирательный участок №1, где этим утром свой голос на референдуме отдал Александр Лукашенко. Здесь же Президент ответил на вопросы журналистов, разумеется, не оставив без внимания события, за развитием которых следит весь мир.

Самый известный в стране избирательный участок сегодня ни на минуту не закроет двери. Никаких спецрежимов или чего хуже операций. Глава комиссии – старожил избирательных кампаний, он сбился со счёта, сколько их было: не то семь, не то восемь. Но появление одного известного избирателя всегда добавляет адреналина.

Алексей Гататуллин, председатель участковой избирательной комиссии №1: «Что вы, конечно, добавляет градуса! Это и протокол, и ответственность, мы же не только сами себя представляем, но и в том числе университет. Нам очень важно, чтобы мы выглядели достойно в глазах Президента и все этого бомонда, можно так сказать».

Рука набита и считать голоса до поздней ночи им не придётся. Из более чем 2300 избирателей досрочно проголосовали 40% с небольшим. Александр Лукашенко решит не волновать лишний раз членов комиссии – будет шутить и улыбаться, но скоро станет ясно: в душе у него отнюдь не штиль.

Буквально за полчаса до того появится новость о прибытии делегации России на переговоры в Гомель. И ещё одна, которую можно было и не заметить, но Президенту всё же показали – обращение Владимира Зеленского к белорусам: мол, делайте свой выбор. И речь совсем не о референдуме.

Президент считает намёк на белорусское участие в российской спецоперации и подробно объяснит, откуда ноги растут, в смысле ракеты летят. Так вышло, что в ситуацию Александр Лукашенко погружён с первых минут.

Президент раскроет и детали подготовки переговоров, которые сторонам так сложно даются. За помощью в организации к Александру Лукашенко обращались и Владимир Путин, и некто из Украины. Называть фамилии Президент не станет. Да это и не важно. Важно другое: от Владимира Зеленского, как говорится, ни ответа, ни привета.

Может и не зря Александр Лукашенко выражается жёстко – зато после обеда они с Зеленским созвонились. И вскоре украинская сторона согласилась на переговоры. А вообще, Президент уверен: Украина уйдёт с западной повестки как будто схлынет пена. Это сейчас она интересна миру, но мир в ней интересен далеко не всем. Беларусь это уже проходила. После августа 20-го страна не сходила с первых полос британских газет, а на референдум не приехали ни BBC, ни CNN. Они заняты освещением российско-украинского конфликта. Зато! Ещё накануне в белорусский МИД от иностранных журналистов стали поступать заявки на получение аккредитации на мирные переговоры.

У Президента сложилось однозначное мнение: есть сторона, которой такое развитие событий очень выгодно. И думает так не он один. Как пелось в одной песне, представьте себе: на референдум приехали общественные деятели из Литвы и просят у Александра Лукашенко поддержки. В удивительное всё-таки живём время.

Президент уверен: Штаты забудут о Литве быстрее, чем об Украине. На память о конфликтах останутся самой собой обиды и санкции, ввести которые всегда проще, чем отмотать обратно.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Бабахнули, а дальше что? Мы будем наращивать санкции не во вред себе. Бывают санкции хуже войны. Подталкивают Россию к третьей мировой».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Занавес давно опускается, осталась маленькая щель».

И пусть к референдуму власть подтолкнуло не санкционное давление и не давление оппозиции, о ней в такой день, конечно, тоже вспомнят. Прошло полтора года – и в стране снова «выборы», в которых нет проигравших. Такие вот уроки истории.

Вот так благодаря Макрону все в общем-то и вспомнят, по какому поводу собрались. О предлагаемых изменениях сказано действительно много, но Александр Лукашенко сможет так ёмко описать их суть, как, пожалуй, никогда прежде.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Этап жёсткой концентрации власти проходит. Конституция написана в духе народа. Чтобы дальше двигать страну вперёд, одного человека мало».

К слову, всё время общения Александра Лукашенко с журналистами процесс голосования не прерывался. Получилось как-то символично: жизнь не поставишь на паузу, да и не надо. И под занавес Президенту зададут едва ли не философский вопрос: а какой из четырёх референдумов он считает самым важным.

И тут ведь есть, над чем подумать. С одной стороны, спасение утопающих – дело рук самих утопающих (Украина на себе это почувствовала), а с другой, самое безопасное место – на берегу. И Минску так не хочется попасть в водоворот.

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