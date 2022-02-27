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Давыдько: мы защитим свой суверенитет, свою независимость, будем примером и поставщиком этих понятий на постсоветское пространство
Источник материала: ОНТ
Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ заявил, что Беларусь будет примером и поставщиком на постсоветское пространство понятий суверенитета и независимости.
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Давыдько: мы защитим свой суверенитет, свою независимость, будем примером и поставщиком этих понятий на постсоветское пространство
Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ заявил, что Беларусь будет примером и поставщиком на постсоветское...
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