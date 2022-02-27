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Давыдько: мы защитим свой суверенитет, свою независимость, будем примером и поставщиком этих понятий на постсоветское пространство

27.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Давыдько: мы защитим свой суверенитет, свою независимость, будем примером и поставщиком этих понятий на постсоветское пространство

Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ заявил, что Беларусь будет примером и поставщиком на постсоветское пространство понятий суверенитета и независимости.

Геннадий Давыдько: «Мы защитим свой суверенитет, свою независимость. И не только защитим, но и будем поставщиками на постсоветское пространство этих понятий. Это однозначно, потому что с нас можно брать пример: с нашего миротворчества и с нашей позиции. Чего ожидать? Стабильности. От Украины надо ожидать все-таки, на мой взгляд, капитуляции. Не от Украины, а от находящихся у власти, принципиальный момент. Иначе не получится ничего, иначе будет проволочка, пролонгирование этой болезни. Опять же, хирургические аналогии: гангрена, останется – будет подгнивать дальше. Надо с корнем выдергивать эту ситуацию. Как разрулится, федерация это будет, раздробление или вхождение в состав… Но, к сожалению, без капитуляции ничего невозможно».


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Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ заявил, что Беларусь будет примером и поставщиком на постсоветское...
 
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