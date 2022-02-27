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Павел Дуров передумал отключать Telegram-каналы в Украине и России
Источник материала: ОНТ
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что передумал отключать Telegram-каналы в Украине и России. Об этом в своем официальном канале
Как отметил Дуров, в связи с этими обращениями было принято решение не рассматривать подобные меры. При этом он попросил пользователей мессенджера перепроверять и не принимать на веру данные, публикуемые в каналах.
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что передумал отключать Telegram-каналы в Украине и России. Об этом в своем официальном канале сообщил сам Дуров. Как...
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