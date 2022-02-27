Михаил Орда рассказал о работе общественного информационного центра

Источник материала: ОНТ

Пристальный контроль за ходом референдума. Работают почти 45 тысяч национальных наблюдателей и более 190 международных. Они следят за голосованием на участках, а также делятся мнением в общественном информационном центре, где сформировано сердце народного контроля. Там же разместилась наша выездная студия. Поговорили на месте с председателем Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Подробности - в видео.





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