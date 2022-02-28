ЦИК: проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 65,16% белорусов

Источник материала: ОНТ

Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко огласил предварительные итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Об этом Карпенко рассказал в ходе прямой трансляции.





Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие 78,3% внесенных в избирательные списки белорусов. При этом общее число внесенных в избирательные списки составило 6 815 667 человек.

Проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16% голосовавших, против проголосовали 10,07%.

Как отметил председатель ЦИК, 28 февраля в 10 часов утра состоится итоговая пресс-конференция. При этом закончить подсчет голосов планируется уже к 3 марта.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram