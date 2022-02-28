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ЦИК: проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 65,16% белорусов
Источник материала: ОНТ
Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко огласил предварительные итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Об этом Карпенко
Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие 78,3% внесенных в избирательные списки белорусов. При этом общее число внесенных в избирательные списки составило 6 815 667 человек.
Проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16% голосовавших, против проголосовали 10,07%.
Как отметил председатель ЦИК, 28 февраля в 10 часов утра состоится итоговая пресс-конференция. При этом закончить подсчет голосов планируется уже к 3 марта.
Фото: БЕЛТА
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Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко огласил предварительные итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в...
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