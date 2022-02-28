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ЦИК: проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 65,16% белорусов

28.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: проект изменений и дополнений в Конституцию поддержали 65,16% белорусов

Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко огласил предварительные итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Беларуси. Об этом Карпенко рассказал в ходе прямой трансляции.


Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие 78,3% внесенных в избирательные списки белорусов. При этом общее число внесенных в избирательные списки составило 6 815 667 человек.

Проект изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16% голосовавших, против проголосовали 10,07%.

Как отметил председатель ЦИК, 28 февраля в 10 часов утра состоится итоговая пресс-конференция. При этом закончить подсчет голосов планируется уже к 3 марта.

Фото: БЕЛТА 

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Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко огласил предварительные итоги республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в...
 
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