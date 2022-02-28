«Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу

Источник материала: ОНТ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 января приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, решение было принято после закрытия странами ЕС своего воздушного пространства для всех Российских самолетов.

В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, «Аэрофлот» приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram