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«Аэрофлот» с 28 февраля приостанавливает все рейсы в Европу
Источник материала: ОНТ
Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 января приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом
Как отмечается в сообщении, решение было принято после закрытия странами ЕС своего воздушного пространства для всех Российских самолетов.
В связи с ограничениями воздушного пространства, введенными европейскими властями, «Аэрофлот» приостанавливает с 28 февраля 2022 года и до последующего уведомления полеты по сети европейских маршрутов.
Фото: БЕЛТА
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Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 28 января приостанавливает все рейсы в Европу. Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается в сообщении, решение было принято после...
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