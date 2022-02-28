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Бежали из Донбасса в Беларусь: как живут теперь те, кто в 2014 году уехал из родных мест?
Источник материала: ОНТ
Да, фото из киевского и харьковского метро, где люди спят на перронах, это ужасно. Но кто-то интересовался: а где спали десятки тысяч жителей прифронтовой полосы в Донбассе все эти долгие восемь лет? О тех ужасах до сих пор вспоминают герои репортажа ОНТ – они бежали в Беларусь и бежали просто без оглядки. Сегодня у них все хорошо. Они получили белорусское гражданство, но страшное «пульсирующее» прошлое невозможно вычеркнуть из памяти.
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Да, фото из киевского и харьковского метро, где люди спят на перронах, это ужасно. Но кто-то интересовался: а где спали десятки тысяч жителей прифронтовой полосы в...
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