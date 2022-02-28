Как международные наблюдатели оценивают проведение референдума в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

А вот как оценивают референдум наблюдатели? Поговорили с заместителем председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артёмом Туровым. Обсудили и внутреннюю конституционную повестку, и внешнюю.

Подробности - в видео.





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