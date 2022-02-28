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Гигин: смысл новой редакции Конституции не в революционных изменениях, а в поэтапном эволюционном развитии

28.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гигин: смысл новой редакции Конституции не в революционных изменениях, а в поэтапном эволюционном развитии

Общественный информационный центр закрыл свои двери в 20:00, как и участки для голосования. Но на этом его работа не заканчивается. Специалисты остаются на связи с наблюдателями, которым предстоит не менее важная миссия – следить за процедурой подсчета голосов. Совсем скоро станет понятно, поддержали ли белорусы конституционную перезагрузку. Своим мнением о том, как проходил референдум, как идеи и мысли людей поэтапно превращались в проект обновленного Основного закона, готов поделиться Вадим Гигин, глава общественного объединения «Знание».

Подробности - в видео. 


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Общественный информационный центр закрыл свои двери в 20:00, как и участки для голосования. Но на этом его работа не заканчивается. Специалисты остаются на связи с...
 
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