Гигин: смысл новой редакции Конституции не в революционных изменениях, а в поэтапном эволюционном развитии

Источник материала: ОНТ

Общественный информационный центр закрыл свои двери в 20:00, как и участки для голосования. Но на этом его работа не заканчивается. Специалисты остаются на связи с наблюдателями, которым предстоит не менее важная миссия – следить за процедурой подсчета голосов. Совсем скоро станет понятно, поддержали ли белорусы конституционную перезагрузку. Своим мнением о том, как проходил референдум, как идеи и мысли людей поэтапно превращались в проект обновленного Основного закона, готов поделиться Вадим Гигин, глава общественного объединения «Знание».

Подробности - в видео.





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