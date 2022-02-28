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"Подсмотрели", как происходил подсчет голосов прямо после закрытия избирательных участков. Прямой репортаж
Источник материала: ОНТ
На часах - начало девятого. Пару минут назад по всей стране закрылись участки для голосования. Корреспондент ОНТ Андрей Александров вышел на прямую связь прямо после закрытия участков. Место действия - участок для голосования №7 Советского района города Минска. Также поговорили на месте с председателем комиссии Николаем Киселем.
Подробности - в видео.
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"Подсмотрели", как происходил подсчет голосов прямо после закрытия избирательных участков. Прямой репортаж
На часах - начало девятого. Пару минут назад по всей стране закрылись участки для голосования. Корреспондент ОНТ Андрей Александров вышел на прямую связь прямо...
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