"Подсмотрели", как происходил подсчет голосов прямо после закрытия избирательных участков. Прямой репортаж

Источник материала: ОНТ

На часах - начало девятого. Пару минут назад по всей стране закрылись участки для голосования. Корреспондент ОНТ Андрей Александров вышел на прямую связь прямо после закрытия участков. Место действия - участок для голосования №7 Советского района города Минска. Также поговорили на месте с председателем комиссии Николаем Киселем.

Подробности - в видео.





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