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"Подсмотрели", как происходил подсчет голосов прямо после закрытия избирательных участков. Прямой репортаж

28.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

"Подсмотрели", как происходил подсчет голосов прямо после закрытия избирательных участков. Прямой репортаж

На часах - начало девятого. Пару минут назад по всей стране закрылись участки для голосования. Корреспондент ОНТ Андрей Александров вышел на прямую связь прямо после закрытия участков. Место действия - участок для голосования №7 Советского района города Минска. Также поговорили на месте с председателем комиссии Николаем Киселем.

Подробности - в видео.


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Теги: Минск
 
 
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На часах - начало девятого. Пару минут назад по всей стране закрылись участки для голосования. Корреспондент ОНТ Андрей Александров вышел на прямую связь прямо...
 
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