Ольга Чуприс об итогах референдума: Белорусы – самая образованная по вопросам конституционного строительства нация в мире

Источник материала: ОНТ

Какую пользу принесет новая Конституция белорусам? Станет ли она подушкой безопасности для белорусского общества и какое участие в разработке проекта принимали сами белорусы. На эти вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс.





Конституционный референдум – экзамен для власти, экзамен, безусловно, для общества. Как мы прошли этот тест?

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента: В свое время французский президент Шарль де Голль активно пользовался правом проведения референдумов и считал, что любой президент должен обладать правом обратиться к народу и получить, соответственно, поддержку своим решениям. Если говорить о нашем референдуме, то это четвертый референдум в стране. Работали все – от простых граждан, до Главы государства. Как мы все видели, Президент был на острие событий. Активно включился сам в процесс анализа конституционных предложений. Ничего не скрывал от народа… Ну и, если говорить о самом референдуме, то мы видим, что все состоялось, люди проголосовали. Уж какой будет результата – это мы узнаем несколько позже. Но, тем не менее, такой стресс-тест, мы можем сказать, наше общество выдержало, проявив единство, проявив согласие, волю к решению задач, которые поставлены в стране. Поэтому я думаю, что мы справились на «отлично».

Вопрос к вам, как к профессору, доктору юридических наук: белорусское общество наконец-то стало политически и юридически зрелым?

Была проведена большая просветительская работа. Работали политологи, юристы, государственные служащие, просто знающие люди, которые разъясняли смысл конституционных норм, отраслевого законодательства о земле, об избирательной системе, Кодекс о браке и семье. По итогу, я без лишней скромности могу сказать, что сейчас белорусская нация может быть названа самой образованной в мире в вопросе конституционного строительства. Считаю, что это большое достижение нашей страны.

Обойти эту зону геополитической турбулентности, поскольку Беларусь находится в самом центре Европы, никак не получится. Вот тот самый проект обновленной Конституции – это подушка нашей общей безопасности?

В нашей стране мы задумывались именно над этим, Президент такие установки ставил перед Конституционной комиссией, дальше – перед рабочей группой. На мой взгляд можно сформулировать, наверное, несколько позиций, которые свидетельствовали бы о том, что да, действительно такая подушка создана. Мы с вами сформулировали и определили наши конституционные приоритеты, наши ценности. Закрепили в Конституции близкие и понятные каждому гражданину Беларуси, которые определяют как раз наше единство, как нации, как народа. Эти ценности, которые касаются определения нашего суверенитета, построения нашего общества, социального государства, общества, которое развивается в духе уважения человека, его прав и свобод, гарантиям их реализации. Кроме того, обратите внимание, насколько остро встал вопрос о сохранении исторической памяти, правды о Великой Отечественной войне. Это тоже тот сегмент, который поддерживается обществом. То есть, если в фокусе внимания лежат такие ценности – то, соответственно, они определяют тренды на перспективу. Вокруг них объединяется общество. И это наша подушка безопасности. Но, с другой стороны, любые изменения ценностного характера должны быть подкреплены институциональным явлением. Таковыми для нашей страны является институт Всебелорусского народного собрания – оно будет принимать наиболее важные государственные решения в случае, если возникают процессы расхождения точек зрения между различными ветвями власти. Или невозможностью принятия значимого для страны решения. То есть, на этот орган возложена большая юридическая и политическая ответственность.

Что вы ответите на попытки сорвать референдум?

Сегодня я отвечу, опираясь на Конституцию. В ст. 3 установлено, что источником власти, ее носителем является белорусский народ. И белорусский народ сегодня сделал свой выбор легитимным способом. Пришел на референдум и проголосовал.

Беспрецедентная работа была проделана над проектом обновленной Конституции. Работали профессионалы, много было споров, много было дискуссий. Но свою лепту внесли и рядовые белорусы. Сколько в этом документе «народного»?

Трудно определить в процентах, сколько народного, сколько чего-то иного. Это натуральный продукт, продукт от народа, продукт для народа. В этом смысле, мне кажется, уникальный. Мы посчитали, что произошло по итогу этих трех с половиной недель обсуждений: на основе внесенных гражданами предложений еще было усовершенствованно 38 статей в Конституции. Так что можно сказать, что Конституция вся и целиком народная.

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