ЦИК: явка на республиканском референдуме составила 78,61%

Источник материала: ОНТ

На конституционном референдуме явка составила 78,61% включенных в списки для голосования граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Приводится явка на референдуме по регионам:

Брестская область – 78,89%

Витебская область – 81,12%

Гомельская область – 81,74%

Гродненская область – 77,43%

Минская область – 79,46%

Могилевская область – 82,94%

Минск – 71,37%

ЦИК Беларуси поблагодарил всех белорусов, которые приняли участие в голосовании. Особенные слова благодарности были направлены людям, обеспечивающим безопасность во время проведения кампании: врачам, спасателям, правоохранителям и членам комиссий по референдуму.

Фото: БЕЛТА

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