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ЦИК: явка на республиканском референдуме составила 78,61%

28.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: явка на республиканском референдуме составила 78,61%

На конституционном референдуме явка составила 78,61% включенных в списки для голосования граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов.

Приводится явка на референдуме по регионам:

  • Брестская область – 78,89%
  • Витебская область – 81,12%
  • Гомельская область – 81,74%
  • Гродненская область – 77,43%
  • Минская область – 79,46%
  • Могилевская область – 82,94%
  • Минск – 71,37%

ЦИК Беларуси поблагодарил всех белорусов, которые приняли участие в голосовании. Особенные слова благодарности были направлены людям, обеспечивающим безопасность во время проведения кампании: врачам, спасателям, правоохранителям и членам комиссий по референдуму.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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На конституционном референдуме явка составила 78,61% включенных в списки для голосования граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики...
 
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