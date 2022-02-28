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ЦИК: явка на республиканском референдуме составила 78,61%
Источник материала: ОНТ
На конституционном референдуме явка составила 78,61% включенных в списки для голосования граждан. Об этом
Приводится явка на референдуме по регионам:
ЦИК Беларуси поблагодарил всех белорусов, которые приняли участие в голосовании. Особенные слова благодарности были направлены людям, обеспечивающим безопасность во время проведения кампании: врачам, спасателям, правоохранителям и членам комиссий по референдуму.
Фото: БЕЛТА
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На конституционном референдуме явка составила 78,61% включенных в списки для голосования граждан. Об этом информирует пресс-служба Центральной комиссии Республики...
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