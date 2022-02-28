НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про силы сдерживания

Источник материала: ОНТ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала угрозой слова Президента России Владимира Путина о переводе стратегических сил сдерживания на особый режим боевого дежурства. Как информирует РИА «Новости» со ссылкой на ARD, теперь НАТО планирует согласовать общую реакцию, чтобы она не привела к эскалации.

Отвечая на вопрос, должны ли страны НАТО готовить собственный ядерный арсенал, Ламбрехт снова подчеркнула, что к любой реакции необходимо готовиться «с холодной головой».

Фото: Pixabay

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