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НАТО обсудит реакцию на заявление Путина про силы сдерживания
Источник материала: ОНТ
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала угрозой слова Президента России Владимира Путина о переводе стратегических сил сдерживания на особый режим боевого дежурства. Как
Отвечая на вопрос, должны ли страны НАТО готовить собственный ядерный арсенал, Ламбрехт снова подчеркнула, что к любой реакции необходимо готовиться «с холодной головой».
Фото: Pixabay
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала угрозой слова Президента России Владимира Путина о переводе стратегических сил сдерживания на особый режим...
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