Игорь Карпенко – о явке на референдум, подсчете голосов и происшествиях на участках

Источник материала: ОНТ

27 февраля в Беларуси прошел общереспубликанский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Какой уровень явки зафиксировали в ЦИК, что думают об организации референдума международные наблюдатели и были ли какие-то происшествия на избирательных участках. На это вопросы в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ответил глава Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко.





Что скажете по поводу такой весьма высокой явки?

Игорь Карпенко, глава Центризбиркома Беларуси: Во-первых, мы уже озвучили, что референдум состоялся. Если сравнивать с теми референдумами, которые уже проводились у нас, то можно сравнить по явке. 1995 год – явка составила почти 65%, в среднем по стране, в 1996 году – чуть больше 84% и в 2004 году – чуть более 90%. Пока мы видим такой средний результат. Вместе с тем, после закрытия участков, обобщаем информацию, которая поступает с мест и где-то ближе к 10 часам вечера, мы озвучим цифру сколько все-таки приняло участие в референдуме на момент окончания голосования. Ближе к 12 часам, часу ночи следующего дня мы озвучим предварительные результаты голосования.

Если я не ошибаюсь, в Гомельской области референдум едва-ли не состоялся еще на этапе досрочного голосования?

Совершенно верно, но, вместе с тем, я хочу подчеркнуть, что те пять дней досрочного голосования показывали, что люди шли на участки. Люди проявляли заинтересованность. Наверное, этому способствовала та работа, которая проводилась до момента проведения референдума. Что бы мы там ни говорили, практически год работала Конституционная комиссия, активно включилось гражданское общество. Поступило порядка 8 тыс. предложений. Поэтому, наверное, это и создало определенный посыл для того, чтобы граждане проявили серьезную активность при голосовании.

Как прошел в целом день? Для вас эта электоральная кампания – первая в должности главы ЦИК.

День прошел слаженно, комиссии работали в соответствии с законодательством. Каких-то жалоб на нарушения пока мы не получили. Может быть, что-то от наблюдателей получим по итогам голосования.

Какие-то происшествия были?

Во всяком случае, у нас такой информации нет. Кроме женщины в регионе, которая уронила паспорт в урну. Это, наверное, не происшествие, это такое небольшое недоразумение. На моей памяти такие случаи тоже бывали.

Вернете документ, как я понимаю, уже только завтра?

Да, после подсчета голосов.

А как ведется подсчет, как работает эта процедура и насколько быстро вы получите окончательные цифры.

Ну, я уже говорил, что мы рассчитываем часам к 12 ночи получить предварительные результаты. Завтра в 10 утра мы планируем провести пресс-конференцию и огласить предварительные итоги. Почему предварительные? Потому, что для подведения итогов необходимо собрать ЦИК и собрать протоколы всех областных и Минской городской комиссии для того, чтобы утвердить результаты по стране.

Здесь значительно проще, нежели на президентских либо парламентских выборах?

Бесспорно тут немного меньше субъектов, участников этой электоральной кампании. Есть комиссии, есть электорат, который приходит голосовать. А когда проходят выборы – есть еще кандидаты, доверенные лица, люди, которые входят в группы агитационные этих кандидатов. Достаточно сложная процедура, требуется много времени на организацию такой кампании.

Мы ожидаем в ближайшие минуты прямое включение наблюдателей из инфоцентра. У вас был целый марафон встреч с ними, что говорят, обобщенно?

Могу сказать, что пока на всех тех международных наблюдателей, с которыми мы встречались, референдум производит положительное впечатление. Пока речь идет о том, что каких-то существенных замечаний по организации референдума или нарушениям законодательства – у них не было. Во всяком случае мы тоже хотим дождаться официальных заключений, тех миссий, которые у нас наблюдают. Мы сегодня тоже смотрели сюжеты, которые шли с участков. И в интернете смотрели, где участки посещали международные наблюдатели, в том числе и индивидуальные эксперты, которые в общем-то не входят ни в одну из миссий. Тут же находятся наши коллеги из центризбиркомов стран СНГ. Пока впечатления у них позитивные и обмен мнениями строился в плоскости профессиональной, как дальше развивать и совершенствовать электоральный процесс, на что нужно обращать внимание. Это тематика не только нашего избиркома, но и всех остальных. Понятно, что если решение будет принято по внесению изменений и дополнений в Конституцию, нам тогда придется еще очень серьезно поработать над целым спектром законодательных актов. Специалисты говорят, что порядка 29 законов может затронуть корректировка. И понятно, что Избирательный кодекс в этом плане не исключение, скорей всего – один из главных документов, который будет претерпевать определенные изменения.

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