27 февраля – день, который вошел в историю. Как прошел референдум в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

День, который уже вошел в историю. Сегодня белорусы пришли на избирательные участки, чтобы ответить на один, но очень важный вопрос. Впрочем, голосование в разных регионах имело специфику. Например, в брестском музыкальном колледже голосовали под народные мотивы, местные производители организовали выездную торговлю со свежей выпечкой и ароматным кофе. Атмосфера праздничная, но миссия на плечах белорусов ответственная. Определить стратегию дальнейшего развития страны.





Алим Джаксыбеков, наблюдатель миссии СНГ: «Как долгосрочные наблюдатели мы посмотрели подготовку к референдуму в Барановичском районе, и вчера посмотрели Ивацевичский район, всего посетили четыре, и отмечаем высокую степень подготовки».

В основной день активность избирателей не снижалась, на участках не только старшее поколение, но и молодежь, многие приходили с детьми. Это витебская школа – рекордсмен региона! Ведь здесь расположились сразу пять участков для голосования.

Вместе со всей страной голосовали и те, кто принимают важные государственные решения и стоят на защите национальных интересов. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что сознательно сделала свой выбор именно сегодня – в основной день политической компании.

Наталья Кочанова, председатель Совета республики Национального собрания Беларуси: «Я люблю голосовать, когда вижу участковую комиссию в полном составе, когда здесь выступают артисты, когда развернута торговля. Ты можешь почувствовать дух своей страны. Я надеюсь, что мы все вместе выскажемся за процветание своей страны, за будущее наших детей, нашей страны».

Отдавая свой голос сегодня, можно было по-настоящему почувствовать настроение белорусов, увидеть, как организована работа на избирательных участках. С полудня многолюдно, но без излишнего ажиотажа. Ведь многие сделали свой выбор досрочно. Белорусы с удовольствием воспользовались и такой возможностью.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Люди активно голосовали, в соответствии с нашим законодательством, голосовали досрочно. Те параметры будущего, которые заложены в проект новой Конституции, которые мы будем принимать на всенародном референдуме, он действительно жизнь нашу сделает лучше, комфортнее».

В условиях угроз и вызовов, с которыми сталкивается мир, ответственность за свой выбор особенно чувствуют люди в форме. Активное участие в референдуме приняли и военные.

Евгений Макарук, курсант военного факультета Гродненского университета имени Янки Купалы: «Важно отдать свой голос как минимум потому, что это гражданский и патриотический долг каждого гражданина нашей страны. И, конечно же, в любом случае мы должны чтить память наших дедов и прадедов, чтить память их подвига, который они совершили в годы Великой Отечественной войны, мы должны работать на благо нашей страны, на благо наших детей в перспективе».

Промышленность - это та сфера, где трудится каждый пятый житель Беларуси. Многие из них приняли активное участие в обсуждении предложенных инициатив.

Пётр Пархомчик, министр промышленности Беларуси: «Очень важно, что промышленный предприятия хорошо подготовились к этому великому празднику, проведена очень большая работа в трудовых коллективах, разъяснения, понимания этих вопросов».

Новый проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие социальных гарантий. Это то, о чем много говорили на диалоговых площадках. Именно человек - в основе проводимой государственной политики.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: «Мы построили социально-ориентированное государство. Потому что тот пакет мер социальной защиты, который проходит по всем категориям граждан, по всем направлениям жизнедеятельности человека, есть в Конституции, и усилены эти направления. Давайте посмотрим, семья, воспитывающая детей, как одно из ключевых направлений, инвалиды, пожилые люди, молодежь, трудоспособное население – каждая категория нашла себя».

Одинокие пожилые люди, которые получают лечение на дому, и инвалиды. Возможность отдать свой голос на референдуме есть у каждого. С полудня по всей стране члены избиркомов выехали по адресам. На 115-й избирательный участок в Могилёве поступило около десятка заявок. Те, кто по разным причинам не могут прийти, голосуют на дому. Опечатанная по всем правилам урна, списки избирателей, бюллетени и средства индивидуальной защиты – выездные бригады предусмотрели всё.

Возможность отдать свой голос на референдум была даже у пациентов красных зон. Сегодня в учреждениях здравоохранения работали более 200 закрытых участков. Сюда в средствах индивидуальной защиты и с ящиком для голосования приходят члены комиссии.

Деятели культуры объединяют миллионы людей - такая у них миссия. И сегодня они не только делали свой выбор, но и высказывали своё мнение. Этот семейный дуэт знают далеко за пределами Беларуси. Супруги Дуловы проголосовали на 59-м избирательном участке в Минске.

Итоги референдума мы узнаем совсем скоро. О чем уже можно говорить с уверенностью, новый проект Конституции получился по-настоящему народный. Озвучить свои идеи и предложения мог каждый. И белорусы не остались равнодушными. Мы вместе сделали свой выбор.

Подписывайтесь на нас в Telegram