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27 февраля – день, который вошел в историю. Как прошел референдум в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
День, который уже вошел в историю. Сегодня белорусы пришли на избирательные участки, чтобы ответить на один, но очень важный вопрос. Впрочем, голосование в разных регионах имело специфику. Например, в брестском музыкальном колледже голосовали под народные мотивы, местные производители организовали выездную торговлю со свежей выпечкой и ароматным кофе. Атмосфера праздничная, но миссия на плечах белорусов ответственная. Определить стратегию дальнейшего развития страны.
В основной день активность избирателей не снижалась, на участках не только старшее поколение, но и молодежь, многие приходили с детьми. Это витебская школа – рекордсмен региона! Ведь здесь расположились сразу пять участков для голосования.
Вместе со всей страной голосовали и те, кто принимают важные государственные решения и стоят на защите национальных интересов. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что сознательно сделала свой выбор именно сегодня – в основной день политической компании.
Отдавая свой голос сегодня, можно было по-настоящему почувствовать настроение белорусов, увидеть, как организована работа на избирательных участках. С полудня многолюдно, но без излишнего ажиотажа. Ведь многие сделали свой выбор досрочно. Белорусы с удовольствием воспользовались и такой возможностью.
В условиях угроз и вызовов, с которыми сталкивается мир, ответственность за свой выбор особенно чувствуют люди в форме. Активное участие в референдуме приняли и военные.
Промышленность - это та сфера, где трудится каждый пятый житель Беларуси. Многие из них приняли активное участие в обсуждении предложенных инициатив.
Новый проект Конституции предполагает не только сохранение, но и развитие социальных гарантий. Это то, о чем много говорили на диалоговых площадках. Именно человек - в основе проводимой государственной политики.
Одинокие пожилые люди, которые получают лечение на дому, и инвалиды. Возможность отдать свой голос на референдуме есть у каждого. С полудня по всей стране члены избиркомов выехали по адресам. На 115-й избирательный участок в Могилёве поступило около десятка заявок. Те, кто по разным причинам не могут прийти, голосуют на дому. Опечатанная по всем правилам урна, списки избирателей, бюллетени и средства индивидуальной защиты – выездные бригады предусмотрели всё.
Возможность отдать свой голос на референдум была даже у пациентов красных зон. Сегодня в учреждениях здравоохранения работали более 200 закрытых участков. Сюда в средствах индивидуальной защиты и с ящиком для голосования приходят члены комиссии.
Деятели культуры объединяют миллионы людей - такая у них миссия. И сегодня они не только делали свой выбор, но и высказывали своё мнение. Этот семейный дуэт знают далеко за пределами Беларуси. Супруги Дуловы проголосовали на 59-м избирательном участке в Минске.
Итоги референдума мы узнаем совсем скоро. О чем уже можно говорить с уверенностью, новый проект Конституции получился по-настоящему народный. Озвучить свои идеи и предложения мог каждый. И белорусы не остались равнодушными. Мы вместе сделали свой выбор.
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День, который уже вошел в историю. Сегодня белорусы пришли на избирательные участки, чтобы ответить на один, но очень важный вопрос. Впрочем, голосование в разных...
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