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Прогноз по валютам: доллар и евро обновили максимумы, что будет дальше?
Источник материала: Myfin
– На
прошедшей неделе для глобальных
финансовых рынков основным фактором
было начало боевых действий в Украине.
На этом фоне ожидаемо рухнул российский
рубль. Доллар в России подорожал
с 75,7
до 83,7
Еще одним глобальным следствием этих событий был рост американского доллара против большинства других мировых валют. В моменты подобных кризисов инвесторы стараются скупать валюты-убежища, к которым относят доллар США. В частности, евро по отношению к доллару снизился за неделю с 1,1370 до 1,1190, или на 1,6%.
В результате таких колебаний к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль упал. Доллар за неделю подорожал на 7,48%, евро вырос на 5,72%, российский рубль снизился на 2,72%.
В итоге валютная корзина выросла на 1,92%. Это наибольший недельный рост с декабря 2020 года.
При такой динамике доллар, евро и валютная корзина обновили максимумы с начала текущего года, а российский рубль обновил минимумы с начала года.
Надо отметить, что в день начала боевых действий в Украине доллар к российскому рублю поднимался до 88,5 рублей, но потом этот рост американской валюты частично сбил Центробанк России своими интервенциями.
По итогам этих событий в отношении России и Беларуси были введены новые достаточно жесткие санкции. И российская валюта, и белорусский рубль будут испытывать на себе давление.
Теоретически у российского Центробанка достаточно большие резервы – около 640 млрд долларов, и, при желании, своими интервенциями он бы мог достаточно долго сдерживать падение российского рубля. Отдельный вопрос: захочет ли и будет ли Центробанк РФ это делать? Дело в том, что российский регулятор готов сглаживать сильные колебания, сильные скачки, но его политика обычно не предусматривает борьбу против фундаментальных трендов. А фундаментальные тренды как раз таковы, что и российский рубль, и белорусский оказались под очевидным давлением.
Если российский
Центробанк на начавшейся неделе откажется
от массированных интервенций, то в этом
случае к белорусскому рублю
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Все видели, как стремительно менялись курсы иностранных валют на минувшей неделе. Доллар и евро обновили максимумы, а российский рубль упал. Каких изменений ждать...
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