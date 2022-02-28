Прогноз по валютам: доллар и евро обновили максимумы, что будет дальше?

Источник материала: Myfin



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– На прошедшей неделе для глобальных финансовых рынков основным фактором было начало боевых действий в Украине. На этом фоне ожидаемо рухнул российский рубль. Доллар в России подорожал с 75,7 до 83,7 российского рубля , или на 10,5%. Евро вырос с 86,1 до 93,6 российского рубля, или на 8,7%.

Еще одним глобальным следствием этих событий был рост американского доллара против большинства других мировых валют. В моменты подобных кризисов инвесторы стараются скупать валюты-убежища, к которым относят доллар США. В частности, евро по отношению к доллару снизился за неделю с 1,1370 до 1,1190, или на 1,6%.

В результате таких колебаний к белорусскому рублю доллар и евро выросли, а российский рубль упал. Доллар за неделю подорожал на 7,48%, евро вырос на 5,72%, российский рубль снизился на 2,72%.

В итоге валютная корзина выросла на 1,92%. Это наибольший недельный рост с декабря 2020 года.

Инфографика старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба

При такой динамике доллар, евро и валютная корзина обновили максимумы с начала текущего года, а российский рубль обновил минимумы с начала года.

Надо отметить, что в день начала боевых действий в Украине доллар к российскому рублю поднимался до 88,5 рублей, но потом этот рост американской валюты частично сбил Центробанк России своими интервенциями.

По итогам этих событий в отношении России и Беларуси были введены новые достаточно жесткие санкции. И российская валюта, и белорусский рубль будут испытывать на себе давление.

Теоретически у российского Центробанка достаточно большие резервы – около 640 млрд долларов, и, при желании, своими интервенциями он бы мог достаточно долго сдерживать падение российского рубля. Отдельный вопрос: захочет ли и будет ли Центробанк РФ это делать? Дело в том, что российский регулятор готов сглаживать сильные колебания, сильные скачки, но его политика обычно не предусматривает борьбу против фундаментальных трендов. А фундаментальные тренды как раз таковы, что и российский рубль, и белорусский оказались под очевидным давлением.

Если российский Центробанк на начавшейся неделе откажется от массированных интервенций, то в этом случае к белорусскому рублю доллар может подорожать до 2,97 белорусского рубля:

- евро может вырасти до 3,26 белорусского рубля,

- российский рубль может снизиться до 3,21 белорусского рубля за 100 российских.

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