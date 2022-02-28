В Украине люди боятся выходить на улицу – мародерство и у многих оружие

Источник материала: ОНТ

Во всех городах Украины, где действует комендантский час, разрешено стрелять на поражение по любым гражданам, без предупреждения. Однако люди боятся выходить на улицу не только в темное время суток, но и днем. Основная угроза исходит от так называемых бойцов территориально обороны.

Столица Украины, да и другие крупные города, переполнены оружием. Опасность для жителей создали местные власти своими руками. Люди, без контроля и документов получившие огнестрелы, якобы для самообороны, применяют его против сограждан. На улицах происходят открытые нападения, грабежи и мародерство. Счет разграбленных магазинов – на десятки.

Несколько дней назад украинские власти начали массово раздавать огнестрельное оружие – автоматы Калашникова, гранатометы и боеприпасы к ним. По сути – всем подряд. По официальному заявлению МВД Украины, было роздано более 25 тысяч единиц. Попав в руки преступников, грабителей, психически больных, оружие уже идет в ход для террора мирного населения. По словам украинского депутата Ильи Кива, вооруженные головорезы расстреливают на улицах людей, убиты десятки мирных граждан. Однако украинские власти проблемы в этом не видят.

Продолжают звучать взрывы и выстрелы в разных регионах. Горящая военная техника и разрушенные здания стали привычным пейзажем.

Меж тем, Украину продолжают накачивать оружием: накануне вечером Владимир Зеленский опубликовал в Twitter информацию о трех тысячах автоматов и двухстах гранатометах, которые отправляет в страну Бельгия.

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