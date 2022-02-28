Член делегации Украины поделился своими ожиданиями от переговоров с Россией

Источник материала: ОНТ

Член делегации Украины на переговорах с Россией, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассчитывает, что украинские власти после разрешения ситуации в стране примут много «кадровых решений» и сделают «много выводов». Об этом политик написал в комментариях на своей странице в Facebook.

Ранее политолог Юрий Воскресенский рассказал в своем Telegram-канале, что Давид Арахамия включен в состав делегации Украины на переговорах с российской стороной.

Переговоры запланированы на утро 28 февраля.

Фото: канал Юрия Воскресенского в Telegram

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