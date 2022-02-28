|
Президент Бразилии заявил, что украинцы «доверили юмористу определить судьбу нации»
Источник материала: ОНТ
Судьба украинского народа определяется действиями комика, которого избрали президентом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер Бразилии Жаир Болсонару, его цитату со ссылкой на портал G1
По словам Болсонару, Бразилия не будет голосовать за осуждающую Россию или предлагающую санкции резолюцию ООН, латиноамериканская страна будет сохранять нейтралитет в голосованиях, связанных с введением санкций или осуждением российского лидера.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судьба украинского народа определяется действиями комика, которого избрали президентом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер Бразилии Жаир Болсонару,...
|
Архив (Разное)