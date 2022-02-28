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Президент Бразилии заявил, что украинцы «доверили юмористу определить судьбу нации»

28.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Бразилии заявил, что украинцы «доверили юмористу определить судьбу нации»

Судьба украинского народа определяется действиями комика, которого избрали президентом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер Бразилии Жаир Болсонару, его цитату со ссылкой на портал G1 приводит РИА «Новости».

По словам Болсонару, Бразилия не будет голосовать за осуждающую Россию или предлагающую санкции резолюцию ООН, латиноамериканская страна будет сохранять нейтралитет в голосованиях, связанных с введением санкций или осуждением российского лидера.

Фото: Pixabay

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Судьба украинского народа определяется действиями комика, которого избрали президентом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил лидер Бразилии Жаир Болсонару,...
 
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