В Евросоюзе прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Источник материала: ОНТ

Украина должна согласиться на переговорный процесс с Россией, при этом украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика Euronews.

Фото: Pixabay

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