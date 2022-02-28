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В Евросоюзе прокомментировали переговоры между Россией и Украиной
Источник материала: ОНТ
Украина должна согласиться на переговорный процесс с Россией, при этом украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен,
Фото: Pixabay
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Украина должна согласиться на переговорный процесс с Россией, при этом украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров. Об этом заявила глава...
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