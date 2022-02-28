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В Евросоюзе прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

28.02.2022 07:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Евросоюзе прокомментировали переговоры между Россией и Украиной

Украина должна согласиться на переговорный процесс с Россией, при этом украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости»  со ссылкой на интервью политика Euronews.

Фото: Pixabay

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Украина должна согласиться на переговорный процесс с Россией, при этом украинскую сторону должны устраивать условия этих переговоров. Об этом заявила глава...
 
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