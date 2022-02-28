Комфорт элитной новостройки средней этажности в новом деловом центре Минска. САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ сейчас!

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Минска. САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ — сейчас!" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1646025062493603.png">



Малоэтажные проекты находятся в большей гармонии с экологией, а если рядом есть не только развитая городская инфраструктура, но и зона озеленения, то о жизни в такой новостройке можно мечтать.



Дом «Миконос». Minsk World

Мечты становятся реальностью в Minsk World !

На карте многофункционального комплекса, где лучшими архитекторами и урбанистами реализуется концепция «15-минутного города», возводится квартал, который станет новым деловым и финансовым лицом нашей страны.

В прилегающем к нему доме « Миконос » стартуют продажи, и стоимость м2 является самой привлекательной именно сейчас!

«Миконос» — в древнегреческой мифологии наследник бога света и красоты — появится на карте квартала «Средиземноморский», рядом с Международным финансовым центром. Локация новостройки эксклюзивна.



Слева строения МФЦ, а справа – престижный дом «Миконос»!

Вы можете прямо сейчас выгодно приобрести престижную недвижимость в районе, который по уровню респектабельности будет сопоставим с

Уолл-стрит в Нью-Йорке

Ля Дефанс в Париже

Куатро-Торрес в Мадриде

Маруноути в Токио

Лондонским Сити

В трёхсекционной 10-этажной новостройке «Миконос» комфорт начинается с крыльца! Здесь есть пандус — молодым мамам и лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет удобно уходить и возвращаться домой.



«Миконос», квартал «Средиземноморский»



Таким будет фойе дома

Рядом со стойкой консьержа расположен мягкий диван для жителей и гостей. Его цвет соответствует тональности аристократического светлого интерьера.



В просторном фойе домов Minsk World всегда светло и уютно!

Лобби в домах Minsk World — маленький шедевр, отражающий философский замысел архитектора. Миконос сегодня – один из маленьких островов Греции, где всё необходимое для счастливой жизни находится настолько близко, что местные жители чаще ходят пешком. В Minsk Worldнужная для комфортной жизни детей и взрослых инфраструктура также расположена в паре шагов!

«Миконос» — дыхание великой греческой цивилизации в самом сердце Минска!

Возникла необходимость перепеленать малыша? Нет нужды подниматься наверх. Загляните в санитарную комнату. Здесь есть умывальник и пеленальный столик. Для колясок и велосипедов найдётся место в байк-боксе.

У малышей и любителей велоспорта есть свой «паркинг» прямо в подъезде!

На нужный этаж вас поднимет скоростной малошумный лифт, имеющийся в каждой из трёх секций комфортабельной новостройки.







В доме 198 апартаментов (от 5 до 9 на каждом этаже). В большинстве помещений окна от пола до потолка. Вам откроются впечатляющие панорамные виды.

Дом «Миконос» и МФЦ

Балконы дома «Миконос» имеют стеклянное ограждение. На 9 этаже расположены просторные террасы, выходящие на солнечную сторону. При этом на 9 и 10 этажах высота потолков — до 3-х метров!

«Миконос». Тандем практичности и эстетики XXI века!

В апартаментах свободной планировки площадью от 30 до 105 м2 может быть воплощена ваша мечта. Хотели иметь престижное жильё, созданное в соответствии именно с вашими представлениями об уюте и красоте? Жизнь в доме «Миконос» даёт эту возможность. Вы можете убрать перегородки или поставить их, где вам удобно, обустроив столько помещений, сколько нужно для счастливой жизни одному, с любимой или в составе дружной семьи.

Международный финансовый центр

На первом этаже появятся помещения коммерческого назначения площадью от 28 до 67 м2. Решив открыть в 2-х шагах от Международного финансового центра кофейню или салон красоты, небольшой ресторан или бутик, аптеку или фитнес-центр, вы получите хорошие шансы на успех вашего бизнеса.

Minsk World. В стилобатах ведётся успешный бизнес!

В квартале запроектирован современный детский сад, рядом появятся новые школы, взрослая и детская поликлиника, частный медицинский сервис. Откроется один из самых больших торгово-развлекательных центров Беларуси — «Avia Mall». Это название дано ТРЦ в честь первого белорусского аэропорта, связывавшего нашу страну с другими уголками мира 80 лет.

ТРЦ «Avia Mall» — место для реализации сам

В Minsk World создаются территории воркаута и спортплощадки, где можно поддерживать физическую форму и устраивать командные игры. Раскинется парк с фонтанами. Все кварталы комплекса свяжут велосипедные дорожки.

Minsk World. Здоровье и радость для вас и ваших детей!

Для счастливого, здорового и безопасного времяпрепровождения малышей обустроены красочные детские площадки и места для скейтбординга.

Здесь безопасно днём и в тёмное время суток!

Ваш ребёнок будет чувствовать себя счастливым!

Для здоровья, игр, развития детей есть всё необходимое

Наземные парковки рядом, но транзитное движение исключено. Это обеспечивает высокий уровень безопасности взрослым и маленьким жителям квартала.



В шаговой доступности от вашего дома будет расположен многоэтажный паркинг. У вас есть возможность сэкономить драгоценные часы и минуты, которые вы тратите ежедневно на поиск места для авто!

Паркинг в Minsk World

Автомобиль, находящийся под охраной, будет защищен от агрессивного воздействия окружающей среды (это значит, что тратиться на кузовной ремонт придётся гораздо меньше!). Владелец будет спокоен за транспортное средство, находящееся под круглосуточной охраной. Доступ к авто – 24/7.

Добро пожаловать в метро!

Столичная «подземка»

Одна из новых станций «Зеленолужской»

Minsk World окружают остановки транспорта. Наземными путями можно уехать в любую точку Минска. 6 ноября 2020 года для пассажиров открылись двери новой станции метро «Ковальская слобода». Она расположена в шаговой доступности от квартала «Средиземноморский». В 2023 году рядом с домом откроется станция метро «Аэродромная»!

«Ковальская слобода». Вход в метро

Выгодно приобрести недвижимость в престижном доме « Миконос », можно на старте продаж. Сейчас цены находятся на минимальном уровне!

Но когда откроют свои двери Международный финансовый центр, ТРЦ «Avia Mall», новая станция метро и другие объекты эксклюзивной инфраструктуры квартала, стоимость будет значительно выше!

Хотите ощутить палитру приятных эмоций от проживания в комфортабельном доме, который возводится в новом деловом центре страны? Звоните 7675 (или +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719). Добро пожаловать в офисы на Мстиславца,9 и Мстиславца,11! В 57 городах страны ваших звонков ждут консультанты компании.

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*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361