Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах погибли пять человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

27 февраля в 10.21 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Веселой в аг.Махово Могилевского района. На пожаре обнаружены погибшие жена хозяина 1961 года рождения и его сын 1983 года рождения. Предполагаемая причина происшествия - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день в 15.05 сообщили о пожаре в жилом доме в д.Язвинки Лунинецкого района Брестской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1955 года рождения, пенсионер.

28 февраля в 1.06 стало известно о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в д.Клюковка Оршанского района Витебской области. На пожаре обнаружены погибшие хозяин 1972 года рождения и находившийся в гостях гражданин 1977 года рождения, неработавшие. Работниками МЧС из вышерасположенных квартир эвакуированы четыре человека. Причины пожара устанавливаются.-0-