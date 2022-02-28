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Из-за ДТП на МКАД образовался затор от Долгиновского тракта в направлении пр.Независимости
Источник материала: БелТА
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ДТП в районе 55-го км внутреннего кольца МКАД от Долгиновского тракта в направлении пр.Независимости образовался затор, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-
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На месте инцидента работают сотрудники ОГАИ Первомайского РУВД Минска.
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