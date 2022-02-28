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МИД: площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидаем делегации

28.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД: площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидаем делегации

В Беларуси подготовлена площадка для переговоров российской и украинской делегаций, ожидается прибытие сторон. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Сообщается, что Беларусь готова в любую минуту организовать процесс. Переговоры начнутся после прибытия делегаций к месту встречи.

Фото: БЕЛТА

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В Беларуси подготовлена площадка для переговоров российской и украинской делегаций, ожидается прибытие сторон. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на...
 
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