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СМИ: украинская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с Россией
Источник материала: ОНТ
Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Беларуси. Об этом
Фото: Pixabay
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Выехавшая на переговоры с Россией украинская делегация уже находится на территории Беларуси. Об этом информирует агентство Sputnik Беларусь. Фото: Pixabay...
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