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Байден обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины 28 февраля

28.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины 28 февраля

28 февраля Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудит с союзниками меры в отношении России и ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на сообщение Белого дома информирует ТАСС.

Сообщается, что Байден проведет переговоры с партнерами и союзниками по защищенной линии. Будут обсуждаться последние связанные с ситуацией в Украине события. Также предполагается координация единого ответа России.

Разговоры должны начаться в 19:15 по минскому времени. Кто будет участвовать в переговорах, не сообщается.

Фото: Pixabay

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28 февраля Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудит с союзниками меры в отношении России и ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на сообщение...
 
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