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Байден обсудит с союзниками ситуацию вокруг Украины 28 февраля
Источник материала: ОНТ
28 февраля Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудит с союзниками меры в отношении России и ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на сообщение Белого дома
Сообщается, что Байден проведет переговоры с партнерами и союзниками по защищенной линии. Будут обсуждаться последние связанные с ситуацией в Украине события. Также предполагается координация единого ответа России.
Разговоры должны начаться в 19:15 по минскому времени. Кто будет участвовать в переговорах, не сообщается.
Фото: Pixabay
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28 февраля Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудит с союзниками меры в отношении России и ситуацию вокруг Украины. Об этом со ссылкой на сообщение...
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